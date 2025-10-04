Consar, il rivale che verrà. Oggi test con Porto Viro

È una sorta di prova generale in vista del campionato. Oggi pomeriggio, alle 18.15, al Palacosta (ingresso libero), la Consar Ravenna affronta infatti Porto Viro, che poi sarà anche il primo avversario in campionato, al debutto di domenica 19 ottobre. Nel team polesano, allenato quest’anno da Daniele Moretti, coach reduce da tre annate in A3 a San Donà di Piave, oltre al vice Matteo Bologna militano 2 ex giallorossi, ovvero trentunenne centrale Alex Erati, tornato a Porto Viro dopo i due campionati vissuti a Brescia, e il ventottenne opposto Giulio Pinali, reduce dalla promozione in Superlega con Cuneo.

I primi due test sostenuti dalla squadra di coach Antonio Valentini si sono conclusi con un doppio 2-2, ovvero al Pala Costa contro Siena e a Fano contro la squadra degli ex Ricci e Mengozzi. "Da queste prime due partite – ha commentato il centrale Andrea Canella, uno dei confermati nel roster ravennate – abbiamo tratto buone indicazioni sotto tutti gli aspetti, ma soprattutto abbiamo visto che, a livello caratteriale, siamo una squadra che non molla mai e che se la potrà giocare con tutte le rivali in campionato. In questa fase stiamo lavorando per migliorare condizione e situazioni di gioco. Finora abbiamo svolto un lavoro ottimo in palestra e ho buone sensazioni".

È ipotizzabile che coach Valentini proceda alle rotazioni, dando spazio a tutti gli elementi in organico, anche per completare il processo di conoscenza e integrazione di un gruppo rinnovato per due terzi. "Si sta formando, anzi si è già formato un buon gruppo, composto da ragazzi seri, che hanno una buona cultura del lavoro. I nuovi arrivati si sono ben integrati e ho già potuto notare il loro approccio positivo e le loro qualità".