Consar Il secondo posto non è un miraggio

Più ravennate di così, si muore. Lorenzo Grottoli, nato proprio nella vecchia capitale dell’Impero d’Occidente, ha da poco compiuto i 25 anni ed è stato uno dei grandi protagonisti della rimonta della Consar domenica in casa di Cantù. Entrato nel corso del secondo set – vinto – è rimasto in campo negli ultimi tre, partecipando decisamente al successo dei ravennati con 10 punti, di cui 2 in battuta (a fronte di un solo errore) con il 50 per cento di positività in attacco ma soprattutto 4 muri messi a segno, gli unici realizzati dai romagnoli nei cinque set della sfida in terra lombarda.

Un altro tie-break vinto, il settimo su otto giocati, in una partita difficile, complicata, nella quale sono emersi una volta di più il carattere, la voglia di vincere, la capacità di trovare comunque soluzioni di gioco valide della squadra. "Sicuramente è stata una gara difficile – spiega il centrale della Consar – con tanti alti e bassi da una parte e dall’altra: siamo riusciti a portarla al tiebreak e al tiebreak abbiamo mostrato che abbiamo qualcosa in più sia tecnicamente, sia a livello mentale e di carattere, quindi ci prendiamo questi due punti".

Una vittoria come questa aumenta però fiducia e consapevolezza: "Me la ricorderò sicuramente: è stato un anno lungo e per certi versi difficile perché ci alleniamo veramente tanto e non è sempre facile entrare in palestra e spingere al 100%. Però credo di averlo fatto e, piano piano, si raccolgono sempre i frutti. Questa vittoria porta sicuramente a una soddisfazione personale ma è ancor più soddisfacente perché è arrivata una vittoria del gruppo in una partita difficile".

A due giornate dalla fine è chiaro che la classifica è un preciso punto di riferimento: consolidato il terzo posto la Consar si è avvicinata anche al secondo. Dunque c’è ancora un traguardo potenziale da raggiungere nelle ultime due giornate: "Saranno due partite difficili, molto abbiamo il Catania che sta tornando a giocare a livelli importanti e si vorrà far trovare pronta per i playoff e Macerata che è alla ricerca di punti salvezza. Nessuno ci regalerà niente e dobbiamo disputarle al massimo facendo più punti possibile per arrivare ai playoff con un buon piazzamento".

A proposito di prossimo turno, domenica arriva Catania, con tanti ex, una prova generale per i playoff: "Sarà una gara – conclude Grottoli – che ci dirà tanto su chi siamo e come saranno i playoff anche se già lo sappiamo, poiché molti di noi sono abituati. Ci aspettiamo una gara lunga e difficile, come ormai lo sono praticamente tutte. Catania ha un roster veramente importante però noi giochiamo in casa e chiediamo tutto l’aiuto possibile al nostro pubblico".

Ugo Bentivogli