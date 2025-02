Consar, inizia la volata. Ravenna a Cuneo per un posto al sole

Comincia oggi pomeriggio a Cuneo (fischio d’inizio alle 18; arbitri Colucci e Armandola; diretta web in chiaro su Vbtv) la volata finale della Consar. Al termine della regular season mancano quattro turni. I giallorossi, terzi a quota 46, hanno nel mirino Prata (a +1) e la capolista Brescia (a +2). In chiave playoff, fa ovviamente gola il primo posto, che dà diritto all’ingresso diretto in semifinale.

Ravenna, che nonostante la terza piazza, è la squadra che vanta il maggior numero di vittorie (17), è in flessione, avendo racimolato 4 punti nelle ultime 4 gare. Il ruolino parla di 2 vittorie casalinghe al tiebreak contro le non irresistibili Palmi e Pineto, e 2 ko contro Aversa e Brescia. Il calendario delle ultime 4 giornate propone un menù in salita: Cuneo e Cantù in trasferta; Acicastello in casa; Macerata di nuovo in trasferta.

In attesa del tesseramento dello schiacciatore montenegrino Vukasinovic, c’è da fare i conti con Cuneo, partita per disputare una stagione di vertice, ma rimasta nelle retrovie, benché aggrappata al treno dei playoff. I piemontesi sono al quinto posto con 37 punti e devono gestire un tesoretto di 5 lunghezze sulla ottava, che è Pineto, ovvero la prima delle escluse dalla zona playoff. Il ruolino di marcia parla di 7 punti nelle ultime 5 giornate, con 3 ko nelle ultime 4. Domenica scorsa, lo stop, al tiebreak, è arrivato a Prata.

Coach Battocchio gioca con l’eterno Sottile in cabina di regia, schierato in diagonale con l’ex Pinali; Sette e Malavasi sono gli schiacciatori; Codarin e Volpato i centrali; Cavaccini il libero. La forza di Cuneo è la panchina lunga. L’alternativa a Malavasi in posto 4, è l’estone Allik che, in realtà sarebbe il titolare. In zona 2, se non gira Pinali, c’è il carioca Maciel De Souza, vero globetrotter del volley (11 leghe diverse, dall’Indonesia agli Emirati Arabi, dall’Egitto all’Estonia), che è stato scovato nel campionato cipriota. Arrivato da 3 settimane, al debutto ha firmato 10 punti in 3 set contro Acicastello, prima di essere sostituito da Pinali.

All’andata, la Consar vinse 3-1 (25-23 il 4° set), puntando sull’ex Tallone, autore di 19 punti, e sul centrale Copelli, 16 punti col 73% in attacco. Top scorer del match fu Pinali con 22 punti (61% in attacco). Le premesse per un match dagli alti contenuti, ci sono tutte.