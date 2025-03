Consar "Nei playoff cruciale il fattore campo"

Dopo un periodo di flessione (6 punti in 6 partite), la Consar Ravenna è tornata al successo pieno, sconfiggendo 3-0 un Acicastello che ha dato l’impressione di essere in smobilitazione anche per problemi economici (Manavizenhad, Sabbi e Argenta fuori causa). La penultima giornata di regular season ha regalato la sorpresa di Macerata, corsara a Pordenone contro la capolista Prata. Classifica alla mano (Prata e Brescia 53 punti; Ravenna 51), la Consar potrebbe teoricamente ancora puntare al 1° posto. Le gare dell’ultimo turno saranno: Fano-Prata, Brescia-Cantù e Macerata-Ravenna. La Consar ha blindato il 3° posto, visto che Aversa non può superarla. Nei quarti dei playoff (gara1, domenica 23), l’avversario sarebbe Siena. Sfida abbordabile, ma forse andrebbe meglio il 2° posto per affrontare un Acicastello in disarmo, anche se più oneroso dal punto di vista logistico. Il centrale Andrea Canella si gode intanto il successo sugli etnei e il premio di mvp: "È stata una vittoria molto importante per noi. Ci serviva per consolidare e per blindare questo 3° posto, soprattutto in ottica playoff. Non dico che, arrivare fra le prime 3 ci consente un cammino più facile, anche perché i playoff saranno una cosa a sé stante, però è plus che ci potrà dare una grossa mano. È sempre molto difficile che un centrale vinca il premio come mvp, però sono molto felice e festeggerò in maniera adeguata".

Il 27enne centrale patavino ha commentato anche la prestazione di Grottoli, titolare per la prima volta: "Sono contento per lui, perché in allenamento si sacrifica tantissimo, lavora e si dà da fare, poi la domenica non scende mai in campo. Il fatto che abbia giocato con continuità nelle ultime due partite, è importante. Sono contento per lui, merita lo spazio che si è conquistato". L’arrivo di Vukasinovic ha alzato il livello tecnico: "Nella trasferta di Cantù – ha proseguito Canella – aveva fatto un po’ fatica, soprattutto in attacco, anche perché era appena arrivato e mancava dell’intesa col palleggiatore. Intesa che è stata trovata nell’ultima settimana di lavoro. E, infatti, i risultati sono visti. Siamo tutti contenti del suo inserimento nel nostro gruppo. Ci ha dato una grossa mano sia in termini qualitativi, sia sotto il profilo caratteriale. Ha una gran voglia di spingere sull’acceleratore, anche in quei momenti in cui siamo un po’ in difficoltà". Per il clou della stagione, ovvero i playoff, la Consar si sposterà al PalaCosta: "Credo sia un vantaggio giocare dove ci alleniamo durante la settimana. Dovremo sfruttare il fattore campo. Nel frattempo però, siamo contenti di aver chiuso la stagione del Pala de André con una vittoria".

Roberto Romin