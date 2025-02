Consar Obbligatorio "ritrovare certezze"

Una giornata di scarsa vena, condita con l’infortunio alla schiena che ha bloccato Guzzo, e con la particolare ispirazione degli avversari, ha prodotto il quarto ko stagionale della Consar, che peraltro era reduce da 10 vittorie di fila. Aversa, che veniva da 5 successi consecutivi, ha fatto bottino pieno, giocando un match lineare, e gestendo al meglio anche l’unico momento di vero equilibrio, cioè il 23-23 del secondo set.

"Aversa – ha commentato Antonio Valentini, tecnico dei ravennati – ha disputato una partita concreta, in particolare nella gestione del ‘cambio palla’, ma anche nella correlazione muro-difesa. Noi invece abbiamo fatto una partita al di sotto delle nostre possibilità in tutti i fondamentali, commettendo tantissimi errori. Il nostro attacco è stato condizionato da una ricezione non precisa. È stata una partita nella quale non siamo riusciti ad agganciarci a nessuna delle nostre certezze per provare a recuperare. Purtroppo abbiamo pagato una settimana non buonissima sotto il profilo degli allenamenti. Si è visto nitidamente che non eravamo connessi; non c’è stato alcun fondamentale nel quale siamo stati prolifici, nemmeno nella difesa che, di solito, è una delle nostre armi, sia nella fase di ‘cambio palla’, sia nella fase di ‘break point’."

Coach Valentini ha gestito con grande lucidità il ‘trauma’ post partita, spiegando l’infortunio occorso a Guzzo (sostituito da un reattivo Ekstrand), senza peraltro trasformalo in alibi, e rilanciando la sfida: "Adesso dovremo rivedere il match e riflettere su alcune situazioni. Guzzo? Ha avuto un problema alla schiena e non ha potuto continuare a giocare. Ci può stare. L’ho sempre detto alla squadra: dobbiamo essere pronti a qualsiasi situazione. Il roster è composto da 13 giocatori, ma non c’è un singolo. La nostra filosofia prevede infatti che la squadra sia al primo posto. Contro Aversa abbiamo capito che non eravamo in partita, e lo abbiamo pagato".

Ora, dopo le due consecutive gare casalinghe contro Palmi e Aversa che hanno fruttato solo 2 punti, la Consar vede rialzarsi l’asticella della difficoltà, dovendo affrontare Brescia. L’appuntamento con lo scontro diretto fra le due inseguitrici della capolista Prata, è per domenica, in anticipo, alle 17.30, al PalaSanfilippo, in un clima che si preannuncia caldo, non fosse altro per la posta in palio a 6 turni dalla conclusione della regular season: "Sarà un match complicato – ha concluso coach Valentini – ma lo sappiamo in partenza. Per quanto ci riguarda, prima di iniziare a parlare di Brescia, dovremo ritrovare alcune nostre certezze".