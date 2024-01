Consar "Perfetti nei momenti chiave del match"

"È emersa nella squadra la consapevolezza dei propri mezzi". Marco Bonitta ha fotografato così la vittoria del carattere, della tenacia e, soprattutto, della freddezza. Il tecnico giallorosso ha (giustamente) esultato per il 3-0 corsaro della Consar Ravenna, l’altra sera al Palafrancescucci di Cesnate con Bernate, sul campo di Cantù, nel recupero della terza giornata di ritorno del campionato di A2, rendendo merito alla propria squadra, capace – in due circostanze distinte – di ribaltare un passivo che sembrava impossibile. Quella piazzata dai ravennati, sotto 24-21 sia nel primo che nel terzo set, è stata una autentica impresa. Una impresa che ha esaltato lo spirito di squadra, la precisione chirurgica e la pazienza dei giocatori, tutti protagonisti nel confezionare due remuntade assolutamente degne di nota. Nel 1° parziale, i giallorossi hanno dovuto inseguire fin dai primi scambi (8-5 e16-13), poi la forbice si è addirittura allargata (21-18), arrivando al 24-21, coi 3 consecutivi set ball annullati, e con gli altri neutralizzati, fino al 26-28. Sull’onda della rimonta, i giallorossi hanno affondato i colpi, portando a casa anche il 2° parziale in maniera molto più agevole (18-25).

La reazione dei canturini si esplicitata tutta nel 3° set, condotto ancora una volta in maniera sicura (8-5 e 16-12), prima del ritorno giallorosso (21-20). In quel frangente, i padroni di casa hanno avuto un ulteriore sprazzo (24-21), senza però fare i conti col parziale di 0-5 (attacco in parallela di Bovolenta e 2 muri), fino all’errore in attacco dell’opposto canturino Gamba, che ha liberato l’urlo di gioia ravennate (24-26). "Nei 2 set vinti ai vantaggi – ha spiegato coach Marco Bonitta – è emersa tutta la lucidità e la voglia di giocare fino in fondo della squadra. Siamo riusciti a capitalizzare le occasioni che ci siamo creati, ribaltando il passivo. Durante la settimana avevamo parlato molto dell’aspetto caratteriale. È andata bene. In qualche situazione abbiamo avuto anche un po’ di fortuna, ma la fortuna aiuta gli audaci e noi credo che ce la siamo meritata, giocando davvero bene nei momenti importanti e cruciali dei set".

Sugli scudi, tutti i giallorossi, a partire da capitan Goi, grande protagonista in difesa. Mengozzi ha attaccato con l’80%; Bartolucci ha firmato anche 3 muri personali; Falardeau ha ripagato la fiducia della maglia da titolare coi punti decisivi; Bovolenta ha messo a terra 18 palloni; ma, soprattutto, Orioli, bersagliato in ricezione, è parso il più concreto con 13 punti, di cui 3 a muro. La Consar tornerà in campo domenica, alle 18, al Pala de André, contro Santa Croce sull’Arno.