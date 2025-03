Consar Playoff, si alza il sipario con Siena

Cominciano oggi pomeriggio i playoff della Consar Ravenna. Al PalaCosta, la formazione giallorossa ospita Siena (fischio d’inizio alle 18; arbitri Colucci e Di Bari; diretta in chiaro su vbtv.it) per gara1 dei quarti di finale. Si gioca al meglio delle 2 vittorie su 3, dunque la partenza è fondamentale. Il sestetto di coach Valentini ha chiuso la regular season al 3° posto, col numero record di vittorie (20). Nessuno è stato capace di fare meglio, nemmeno Prata e Brescia, che hanno terminato rispettivamente al 1° e al 2° posto. Le ultime 2 vittorie da 3 punti contro Acicastello e Macerata hanno riportato in carreggiata i ravennati che, una volta raggiunta la vetta della classifica, si erano impantanati sul più bello, piazzando un ruolino di marcia di 6 punti in 6 partite. I toscani invece hanno finito le fatiche di regular season con 8 vittorie consecutive, rimediando parzialmente ad un cammino deludente per rapporto alle ambizioni di primato manifestate in avvio di stagione.

Ravenna e Siena, in ogni caso, si ritroveranno di fronte domenica prossima, alle 18, al Palaestra, per giocare gara2. L’eventuale gara3 si disputerà mercoledì 2 aprile, alle 20.30, al Palacosta. Chi passerà il turno, se la vedrà in semifinale con la vincente dell’altro quarto, ovvero Brescia-Acicastello. Nella parte alta del tabellone, Prata – che ha vinto la regular season e che dunque beneficia dell’accesso diretto in semifinale – attende la vincente di Cuneo-Aversa. Dopo le due convincenti prove contro Acicastello e Macerata, ma anche il precedente ingresso in corso d’opera nel successo esterno contro Cantù era stato incoraggiante, il centrale Grottoli si è meritato sul campo i galloni di titolare, al posto di Copelli.

Le due sfide di regular season contro Siena sono state a senso unico. Il 3-0 (19, 18, 21) dell’andata ha fatto il paio col 3-0 (20, 28, 18) del ritorno. Coach Valentini dovrebbe confermare il sestetto con Russo in regia, Guzzo opposto; Tallone e Vukasinovic schiacciatori; Grottoli e Canella al centro; Goi libero. Dall’altra parte della rete, ‘Ciccio’ Graziosi, ex giallorosso, gioca col regista transalpino Nevot in diagonale con l’opposto ex azzurro Nelli; Trillini e Rossi al centro; Cattaneo e l’altro ex azzurro Randazzo alla mano; Bonami libero. Il primo cambio degli schiacciatori è il carioca Araujo, mentre il primo cambio dei centrali è l’ex Ceban.