Consar punta al futuro: settore giovanile e finale Junior League in primo piano

Conclusa la stagione agonistica della ‘prima squadra’, a tenere banco in casa Consar diventa il futuro, ma anche la stretta attualità legata al settore giovanile. Il ds e allenatore Antonio Valentini è attivo per costruire il roster del prossimo campionato di A2 (Guzzo, Selleri, Grottoli, Copelli, Vukasinovic in partenza; Zlatanov, Bertoncello, Russo, Canella e Goi dovrebbero restare; Pinali potrebbe tornare). Il club del presidente Matteo Rossi sta lavorando anche all’idea di allargare l’attività al settore femminile, partendo da una categoria giovanile.

A proposito di giovanili, dopo la dolorosa eliminazione dalla corsa per le finali nazionali U19, la Consar difenderà comunque il titolo in Junior League (trofeo U20 riservato ai club di serie A), conquistato l’anno scorso. La formazione di Mollo e Baroni ha conquistato il diritto di disputare a fine mese la ‘finale a 9’ del campionato giovanile organizzato da Legavolley, battendo, nella gara di ritorno della seconda fase eliminatoria riservata alle squadre di A2 e A3, l’Anderlini Modena iscritta col codice di Reggio Emilia.

Dopo la sconfitta 3-0 patita all’andata sotto la Ghirlandina, i giallorossi hanno ribaltato il passivo, vincendo 3-1 il ritorno, e garantendosi l’accesso alla finale grazie al successo del golden set. Il tabellino: Selleri, Sanchi 18, Gabellini 8, Chirila 7, Bertoncello 27, Capiozzo 14, Roselli (L1), Artioli, Zlatanov 1, Mirabella; ne: Pollini, Fabbri, Giovagnoli, Asoli (L2). "Sono molto contento – ha commentato coach Mollo, che in estate volerà in Bulgaria come assistente del ct Blengini – del percorso fatto dai ragazzi. Questa partita ha confermato che il gruppo sta superando le difficoltà iniziali dovute al fatto di non essersi allenati mai insieme. Non partiamo favoriti, ma abbiamo dimostrato di non essere mai domi. Spero che i ragazzi porteranno questo atteggiamento anche in finale".

L’attenzione si sposta ora sull’U15. Un titolo regionale e un posto per le finali nazionali è l’obiettivo che insegue il sestetto ravennate nella final four regionale, in programma oggi a Piacenza. La Consar affronta, alle 11, la Pallavolo Modena. In contemporanea, nell’altra semifinale, si sfidano Pallavolo Bologna e Sassuolo. Alle 17 è in programma la finale, che mette in palio un posto per la fase nazionale, che si terrà a Fondi e Gaeta, in provincia di Latina, dal 28 maggio al 2 giugno.

Dopo l’U20, qualificata in Junior League, e l’U17 di Rinieri e Rossi, che nella settimana dal 20 al 25 maggio scenderà in campo ad Alba Adriatica, l’U15 guidata in panchina dai tecnici Mollo e Candito, potrebbe essere la terza formazione del Porto Robur Costa 2030 ad accedere ad una finale nazionale.