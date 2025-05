Consar Ravenna: conferme e nuovi arrivi per la stagione 2025-26

La Consar Ravenna ricomincia da capitan Riccardo Goi, che sarà il libero giallorosso per l’11° anno, ma ricomincia anche dal palleggiatore Antonino Russo, dal centrale Canella e dagli schiacciatori Manuel Zlatanov e Simone Bertoncello. La stagione 2025-26 è praticamente già iniziata col mercato. L’allenatore e ds Antonio Valentini è al lavoro da settimane. Almeno ‘3 settimi’ della squadra titolare, resteranno. Complessivamente saranno almeno 5 i confermati. La base è dunque collaudata e, il lavoro svolto lo scorso anno, avrà un seguito. Zlatanov jr, ad esempio, acquisterà maggior spazio, senza dimenticare che ha ancora 17 anni... Ma Valentini ha deciso di ricominciare anche da Samuil Valchinov, primo volto nuovo, ancora da ufficializzare. Lo schiacciatore bulgaro classe 2001, che nella stagione appena conclusa, alla prima esperienza nella Lega italiana, si è messo particolarmente in evidenza con la maglia di Macerata (4° nella classifica dei ricevitori della A2; 11° in quella degli attaccanti per media punti a set), sostituirà Alessio Tallone che, a propria volta, si è accasato all’ambiziosa Aversa. Fra i partenti, oltre allo schiacciatore montenegrino Marko Vukasinovic, che era stato ingaggiato in corso d’opera per sostituire lo svedese Hampus Ekstrand, ci sono anche l’opposto Tommaso Guzzo, che si è accasato a Cuneo, neopromossa in Superlega; il centrale Lorenzo Grottoli, che ha accettato la proposta di Alessano in A3; il centrale Riccardo Copelli e lo schiacciatore Jan Feri, che troverà spazio con più continuità.

Ai titoli di coda, sono anche le esperienze del secondo palleggiatore Giacomo Selleri e del secondo libero Giovanni Pascucci. Dal vivaio, ovvero dalla squadra di serie C che ha disputato i playoff, sono in odore di ‘promozione’ il palleggiatore Iurlaro e il libero Asoli. L’ipotesi di riabbracciare Giulio Pinali, pare essere tramontata. L’opposto bolognese, che ha condotto Cuneo alla promozione, è infatti nel mirino di Porto Viro. "A breve – ha rassicurato Valentini – verranno ufficializzati gli altri nuovi acquisti. Siamo in dirittura d’arrivo. La nostra filosofia e la nostra vocazione resteranno quelle della tradizione ravennate, ovvero una squadra giovane, con alcuni giocatori esperti in grado di elevare il tasso tecnico". Il tecnico vibonese ha parlato anche di obiettivi: "L’idea è quella di aver allestito un organico solido e competitivo, in grado di disputare un campionato come quello dello scorso anno, consapevoli però che ci sono almeno altre 4 squadre che hanno avuto a disposizione un budget importante per alimentare le proprie ambizioni".