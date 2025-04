Consar Ravenna sfida Macerata negli ottavi di Coppa Italia

Eliminata dai playoff, la Consar Ravenna è ora chiamata ad onorare l’impegno di Coppa Italia. I giallorossi scendono in campo stasera, alle 20, al PalaCosta (arbitri Clemente e Marigliano; biglietti a 15 e 10 euro, U12 a un euro; diretta web in chiaro su vbtv.it) per affrontare Macerata, in gara1 degli ottavi di finale. Si gioca al meglio delle 2 vittorie su 3. Gara2 è in programma sabato prossimo, alle 17.30, al Fontescodella. Le altre sfide degli ottavi sono Pineto-Fano, Aversa-Porto Viro e Acicastello-Cantù. La formula prevede che le 4 vincenti degli ottavi e le 4 semifinaliste dei playoff si incontrino nei quarti (gara unica in casa della migliore classificata in regular season).

Ravenna ha chiuso il campionato con l’eliminazione ai quarti dei playoff. Fatali sono stati i due ko contro Siena, 1-3 in gara1 al Palacosta, e 2-3 nella città del Palio in gara2. I giallorossi sono andati ad un passo dall’allungare la serie, ma il movimentato finale del tiebreak al Palaestra ha sorriso ai toscani. D’altronde, la seconda parte della stagione del sestetto di Valentini è stata meno fluida rispetto a quanto si era ipotizzato dopo il 1° posto conquistato ad inizio del girone di ritorno. Nelle ultime 8 gare di regular season, la Consar ha sì vinto 5 volte, ma in concreto ha raccolto poco, ovvero solo 11 punti sui 33 a disposizione. A poco è servito il ‘taglio’ di Ekstrand e l’arrivo di Vukasinovic. I ravennati infatti, pur proponendo buone percentuali in ricezione, hanno tuttavia palesato qualche problema in attacco.

Ora però c’è da allungare la stagione e, Macerata, resta un avversario ampiamente alla portata. I marchigiani hanno chiuso la regular sesaon, conquistando la salvezza all’ultima giornata, proprio strappando un punto ai giallorossi, vittoriosi 3-2 in rimonta da 0-2 al Fontescodella. La classifica finale ha collocato Ravenna al 3° posto con 53 punti, mentre Macerata ha chiuso all’11° posto con 29 punti. Nel match contro la Consar di tre settimane fa, Macerata ha giocato con Marsili in cabina di regia, in diagonale con l’opposto olandese, ex ravennate, Klapwijk; Ottaviani e il bulgaro Valchinov schiacciatori; Berger e l’italo senegalese Fall al centro; Gabbanelli libero. Così come Macerata ha annunciato turnover, anche Ravenna potrebbe concedere spazio a chi ha giocato meno in campionato.