Consar Ravenna sfida Macerata per gara2 degli ottavi di Coppa Italia

La Consar Ravenna gioca oggi pomeriggio a Macerata gara2 degli ottavi di finale di Coppa Italia. Al Fontescodella (fischio d’inizio alle 17.30; arbitri Cecconato e Mazzarà; diretta in chiaro su volleyballworld.com) si parte dal successo corsaro al tiebreak dei marchigiani, ottenuto sabato scorso al Palacosta. I giallorossi sono dunque ad un bivio. In caso di sconfitta, la stagione sarebbe infatti terminata. Il sestetto di coach Valentini riparte dal ko di gara1, maturato in condizioni di emergenza, ovvero senza gli infortunati Feri, Copelli e Tallone, e con Vukasinovic costretto al forfait in corso d’opera, oltre a Guzzo, in campo solo per onor di firma.

"Quella di sabato scorso – ha commentato Alessio Tallone – non è stata una partita facile, figlia del fatto che eravamo in formazione rimaneggiata, ma di una formazione che ha comunque venduto cara la pelle. I ragazzi più giovani chiamati in causa hanno dimostrato di poterci stare, ma anche di saperci stare. Si tratta, questo, di uno spunto di riflessione molto interessante. Siamo consapevoli di essere con le spalle al muro e dovremo presentarci in campo con uno spirito più battagliero. Sarà importantissimo approcciare bene per portare a casa la partita".

Per Tallone, e per la Consar, l’obiettivo è prolungare la stagione: "Abbiamo disputato una ottima regular season, un playoff meno continuo e purtroppo lo abbiamo pagato. Il collettivo è cresciuto tanto, trovando, strada facendo, delle sicurezze importanti. Un collettivo che proverà a riportare la serie di Coppa Italia a gara3, da giocare in casa. Sarà una partita difficile, Macerata è avanti 1-0 nella serie. In regular season abbiamo vinto noi, sia all’andata, sia al ritorno. È un match totalmente aperto ad ogni risultato. Riuscendo a giocare la nostra pallavolo potremo allungare la serie".

Coach Valentini recupera Tallone, Guzzo e Vukasinovic. Sicuro il forfait di Feri, mentre Copelli è in forte dubbio.