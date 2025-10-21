Consar, Russo eroe della rimonta: "Partiti male, poi siamo cresciuti"

Una prestazione da mettere in cornice. Tredici punti complessivi, 3 in attacco, 2 a muro e addirittura 8 al servizio. Tanto per dare la dimensione di quello che ha fatto Nino Russo, alzatore della Consar Ravenna nel vittorioso match casalingo contro Porto Viro, basta dire che il suo score è uguale a quello dell’opposto bulgaro Dimitrov, che dovrebbe essere il terminale offensivo più ‘remunerativo’ della squadra. Sotto 0-2, il regista sorrentino si è messo sulle spalle la squadra, firmando lui i punti necessari per suonare la carica e organizzare la remuntada.

Russo, perché avete scelto la via più tortuosa per regalare al vostro pubblico la vittoria al debutto, contro Porto Viro, che peraltro aveva sempre vinto a Ravenna?

"Diciamo che, ‘pronti e via’ e giocare subito al Pala De Andrè, è sempre difficile e purtroppo abbiamo pagato caro la prima, con un inizio in saluta. Ci siamo allenati sabato per la prima volta. Piano piano siamo cresciuti, questa partita ci ha dato modo di stare più tempo in questo campo".

Cos’è successo nella prima meta di gara?

"Non abbiamo giocato al nostro livello. Poi però, piano piano, prendendo dimestichezza col campo, ci siamo sciolti".

Soddisfatti?

"Era la prima di campionato, abbiamo giocato una bella partita e abbiamo portato a casa la pelle".

Tredici punti, di cui 8 al servizio, sono un bottino non consueto per un palleggiatore.

"Ho visto la squadra un po’ in difficoltà. Avevo due modi per aiutarla. Farla ‘girare’ al meglio, pensando al ‘cambio palla’, ma anche darle una mano al servizio. È andata bene e speriamo che altre volte possa andare così bene".

C’è una spiegazione per i primi 2 set così fallosi e così deficitari?

"Non è facile giocare in un contesto come il Pala De Andrè. È un impianto veramente grande dove, prenderci le misure, è complicato. Nei primi 2 set si è visto chiaramente che non eravamo noi in campo. Però, noi teniamo la parte buona di quello che abbiamo fatto. E cioè la rimonta di una partita difficile, davanti a un pubblico veramente incredibile. Speriamo che sia sempre così".

Un successo di questo genere, cosa può darvi in termini di entusiasmo, fiducia e consapevolezza, oltre che di autostima?

"Sicuramente darà molto entusiasmo, però ci sono anche tante cose da migliorare e quindi. Bisogna andare avanti, lavorare e sviluppare più il nostro gioco, perché le altre squadre miglioreranno e anche noi non possiamo stare a guardare".

Roberto Romin