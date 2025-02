Consar, si alza il livello. Con Aversa sfida di vertice

È una Consar lanciata – ma ora anche più ‘consapevole’, dopo il risicato successo al tiebreak di domenica scorsa contro il fanalino di coda Palmi – quella che, stasera alle 18, nell’ambito delle gare della settima giornata di ritorno del campionato di serie A2, riceve la visita di Aversa. Si gioca al Pala de André (arbitri Clemente e Venturi; diretta in chiaro su volleyballworld.tv) e il livello si alza parecchio. I ravennati sono sempre al 1° posto in classifica, in solitaria, con 44 punti, a +2 sulla coppia di inseguitrici formata da Brescia e Prata di Pordenone. Il punto lasciato per strada sette giorni fa non ha avuto conseguenze clamorose sulla graduatoria, ma ha comunque alzato il livello di attenzione in casa giallorossa. La Consar resta tuttavia la migliore sorpresa di questa parte di regular season, caratterizzata da 16 vittorie, di cui 10 consecutive (serie ancora aperta) e solo 3 sconfitte. Al termine della ‘stagione regolare’ mancano 7 turni e ormai, il traguardo matematico dell’ingresso nei playoff, si avvicina a grandi falcate. I giallorossi si troveranno di fronte Aversa, che resta una concreta realtà del campionato cadetto. Anzi, a dire il vero, i campani, quarti della classe a quota 35, sono una formazione di vertice, che ambisce a buon diritto ad una posizione di rilievo nella griglia dei playoff.

Il ruolino di marcia (13 vittorie e 6 sconfitte) parla chiaro. Il sestetto di coach Tomasello, è reduce dal 3-1 casalingo in rimonta contro Porto Viro, ed è annunciato in fiducia, venendo da 5 vittorie di fila. Fra i risultati di prestigio va segnalato il colpo gobbo (3-2) piazzato a Brescia nel girone di andata. A proposito di andata, anche il match contro Ravenna fu caratterizzato dal ricorso al tiebreak. In quella occasione, la Consar rimontò da 0-2 e vinse 3-2, mettendo in vetrina un Guzzo in gran giornata (23 punti col 53% in attacco), ma soprattutto i centrali Copelli (12 punti) e Canella (10), autori di 4 muri a testa. Per la sfida odierna, torna di attualità il ballottaggio fra Feri e Zlatanov per la maglia di schiacciatore titolare, in diagonale con Tallone. È certamente favorito Feri che, domenica scorsa, entrando in corso d’opera, aveva suonato la carica per la rimonta. Fra gli ospiti, multinazionale di naturalizzati, spiccano gli ex Garnica (dal 2008 al 2010 con promozione in A2) e l’italo nigeriano Arasomwan (20-21 in Superlega e 22-24 in A2). Nelle ultime uscite, coach Tomasello ha giocato col quarantacinquenne l’italo argentino Garnica al palleggio, in diagonale con l’italo brasiliano Motzo; l’italo rumeno Frumuselu e Ambrose al centro; il carioca Canuto e il bulgaro Lyutskanov alla mano; l’ex azzurro Rossini libero.