Consar Una vittoria e sei già nei playoff

Una vittoria per i playoff, ma anche per non fermarsi nella corsa. La Consar Ravenna gioca oggi pomeriggio in casa contro Pineto (al Pala de André, fischio d’inizio alle 18; arbitri Giorgia Spinnicchia e Giuseppina Stellato; biglietti a 25 e 16 euro; diretta in chiaro su Vbtv), sapendo in partenza che, con un successo si guadagnerebbe la matematica certezza dell’accesso ai playoff. Ma l’obiettivo, a questo punto, è il podio, per sfruttare i benefit di una partenza in pole position ed evitare, ad esempio, una possibile doppia e onerosissima trasferta a Catania.

A cinque turni dalla fine della regular season, il sestetto giallorosso è al 3° posto con 44 punti, a -2 da Prata e a -3 da Brescia. Il margine sul 4° posto di Aversa è invece di 5 punti. Dopo il match odierno contro gli abruzzesi, Ravenna dovrà affrontare Cuneo e Cantù in trasferta; Catania di nuovo in casa per l’ultima stagionale al Pala de André; e infine Macerata, al Fontescodella. Poi, nel caso si centri l’obiettivo, ci si trasferirà armi a bagagli al PalaCosta, visto che la ‘cupola’ di viale Europa sarà impegnata nell’allestimento dell’Omc 2025.

Quella odierna non sarà una passeggiata. La Consar lo sa in partenza. Anzitutto la formazione di coach Valentini deve cancellare il periodo negativo evidenziato da un ruolino ‘sotto media’ (2 punti nelle ultime 3 gare, con 2 ko consecutivi). Poi c’è il ricordo della sconfitta nel match di andata. Un 3-0 (22, 21, 23) pesante, anche perché fu il primo esterno della stagione. Ma soprattutto, l’attualità dice che Pineto – 8° con 31 punti – è in piena corsa per un l’ultimo posto nella griglia dei playoff. La settima posizione, occupata da Siena, dista infatti solo un punto. In ogni caso, il sestetto guidato dall’ex ravennate (ed ex ct della nazionale di beach volley) Simone Di Tommaso, non potrà concedersi altri passi falsi, oltre ai 2 consecutivi da cui è reduce, che peraltro hanno interrotto una striscia di 4 risultati utili di fila. Sarà un match importante e da ricordare anche per il libero Riccardo Goi. Il capitano e neopapà della Consar, taglia oggi infatti il traguardo delle 400 partite in carriera.

Sul fronte tattico, fermo restando un roster sempre ‘sotto numero’ dopo la partenza di Ekstrand, rimane il tradizionale ballottaggio fra Feri e Zlatanov – che comunque si sono spesso alternati con profitto – per la maglia di schiacciatore titolare in diagonale con Tallone. Pineto, dal canto proprio, gioca abitualmente con l’alzatore Catone in diagonale con l’opposto finnico Kaislasalo, debuttante nella lega italiana; Presta e il cesenate ex giallorosso Zamagni al centro; Di Silvestre e il carioca, Baesso, anche lui al debutto in Italia, schiacciatori; Morazzini libero.