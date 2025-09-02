Consar "Vogliamo i playoff. Non sarà facile"

"Obiettivo playoff". Ovvero, uno dei primi 8 posti di regular season. Il concetto lo ha ribadito ieri coach Antonio Valentini, al raduno della prima squadra, nel giorno dell’avvio della campagna abbonamenti. La Consar punta dunque a confermarsi ‘inquilina’ dei playoff promozione, dopo aver centrato il traguardo nelle ultime 3 stagioni consecutive di A2. Anzi, ha centrato l’obiettivo, crescendo progressivamente, dall’8° posto di regular season del 2022-23, al 4° posto del 23-24, fino al 3° posto della passata stagione. Protagonista dell’ultima performance, naufragata immediatamente al 1° turno per mano di Siena, è stato appunto coach Antonio Valentini, che era al debutto da ‘capo allenatore’ e che si è meritato la fiducia del presidente Matteo Rossi.

"Aspettiamoci una stagione più difficile rispetto a quella dello scorso anno – ha commentato il tecnico vibonese – soprattutto dal punto di vista tecnico. Molte delle avversarie hanno manifestato obiettivi ambiziosi. Ci sono almeno 4-5 pretendenti alla promozione, fra cui Taranto, che è retrocessa dalla Superlega, Brescia, Aversa e anche Prata, che ha cambiato pochissimo. Anche chi, nella passata stagione, puntava alla salvezza come Fano, adesso ha alzato l’asticella". La Consar ha iniziato praticamente al completo. All’appello mancavano solo lo schiacciatore Zlatanov e il vice allenatore Di Lascio, reduci dall’argento ai Mondiali U21 (finale persa 3-1 contro l’Iran) e il preparatore atletico Ade, impegnato a Mondiali con la nazionale egiziana di Bonitta. Il menù della prima settimana (piscina, pesi e palla) è funzionale alla progressiva ripresa di confidenza dopo mesi di attività finalizzata al mantenimento: "Ho comunque trovato la squadra in buone condizioni generali – ha aggiunto Valentini che, in estate, ha ricoperto anche il ruolo di ds – e pronta per questa nuova avventura. Goi sarà ancora il nostro capitano. Zlatanov? Ha fatto un bel passo in avanti in questa estate azzurra, soprattutto per quanto riguarda la personalità".

L’elemento da scoprire è l’opposto bulgaro Dimitrov: "È un giocatore che ci potrà dare tanto. So che per molti può essere considerato un oggetto misterioso per ché arriva dalla A3, ma è andato ad un passo dall’ingresso nel roster della Bulgaria per gli imminenti Mondiali. Sul fronte giovanile abbiamo fatto un passo in avanti, stringendo l’accordo con la Pietro Pezzi per la partecipazione al campionato di serie B". Sono stati definiti anche le amichevoli che la Consar sosterrà nelle 7 settimane di preparazione al campionato: sabato 20 settembre, al Pala Costa, contro Siena, poi giovedì 25 settembre test a Fano contro la squadra locale, poi altri due collaudi al Pala Costa: sabato 4 ottobre contro Porto Viro (avversario al debutto in campionato il 19 ottobre al Pala de André), e venerdì 10 ottobre contro San Giustino, formazione di A3.

Roberto Romin