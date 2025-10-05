Consolini pronta al debutto. Subito l’ostacolo Novara: "Ma noi vogliamo stupire"

Il grande momento è ormai arrivato, domani sera al Palazzetto di Cervia alle ore 20,30 la Omag Mt San Giovanni farà il suo storico debutto nel massimo campionato di serie A1 di volley femminile, per la prima gara ufficiale contro Novara. Il coach Massimo Bellano fa il punto della situazione a poche ore da una prima partita già durissima per la debuttante Consolini. "Il debutto in casa con Igor Novara sarà sicuramente subito un bel test – dice il coach marignanese –, noi siamo pronti ed al completo, abbiamo recuperato anche qualche acciaccata e siamo pronti a giocarcela".

Ad attendere San Giovanni però ci sarà subito una delle forti candidate allo scudetto di quest’anno. "Avremo davanti una pretendente al titolo – conferma Bellano –, che si è rinforzata e potrà giocarsela fino alla fine contro Conegliano e Scandicci, ma noi dobbiamo cominciare a far punti fin da subito, la salvezza passa anche da qualche sorpresa come potrebbe essere questa partita. Certamente siamo consapevoli della forza delle avversarie che possono contare su giocatrici di livello internazionale". Di recente nel precampionato proprio Novara, che ha al timone coach Lorenzo Bernardi, colonna della pallavolo italiana come giocatore in passato, ha vinto il torneo di Courmayer battendo proprio Scandicci e Conegliano.

Ma San Giovanni vuole subito stupire: "L’inizio in casa nelle prime tre partite ci vedrà proprio contro Novara, Conegliano e quindi Scandicci, saranno tre partite tutte durissime. Ma ripeto che la carta conta fino ad un certo punto, poi c’è il campo e sul campo partiamo tutti alla pari. Non dobbiamo pensare di partire sconfitti e dobbiamo considerare che la stagione sarà lunga e complessa per tutti, specie per le squadre di un certo livello che giocheranno ogni tre giorni, anche con le coppe. Ed in caso di flessioni noi dovremo farci trovare pronti. Come domani, quando la partita ci darà una mano con le avversarie magari in un momento di difficoltà noi dovremo farci trovare pronti".

Il precampionato è oramai alle spalle e da domani ci saranno in gioco i tre punti, San Giovanni vorrà fin da subito cercare un equilibrio di gioco: "Noi dobbiamo trovare ritmo e sicurezze per una serie A1 che non farà sconti – conclude il coach – alcune sconfitte come con la Megabox (per 3-0) in precampionato ci hanno fatto capire cosa ci aspetta e ci hanno dato ancora di più esperienza. Dobbiamo alzare il livello nella fase di attacco e nella fase di cambio palla, poi vedremo cosa dirà il campo". Per un borgo di 9.000 anime davvero domani si scriverà una piccola grande pagina di storia dello sport.

Luca Pizzagalli