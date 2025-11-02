Consolini spalle al muro. Dopo sei ko consecutivi con Cuneo serve reagire

Acquista il giornale
San Giovanni torna al PalaCervia da ultima in classifica per affrontare la Granda. Aime: "Sono forti in attacco e alla battuta, dovremo limitarle in questi aspetti".

di LUCA PIZZAGALLI
2 novembre 2025
Il sestetto della Consolini in campo a Macerata (foto Calavita)

Torna in campo quest’oggi alle 17 la Omag-Mt San Giovanni in Marignano al PalaCervia per affrontare la Honda Cuneo Granda Volley. Dopo la sconfitta infrasettimanale per 3-0 a Macerata tifosi ed ambiente si attendono una reazione anche in chiave classifica: l’ultimo posto a 0 punti comincia a pesare come un macigno sulle ambizioni della prima storica stagione in serie A1. E dunque sarà un appuntamento importante per la squadra di coach Bellano, chiamata a trasformare il lavoro delle ultime settimane in concretezza e solidità di gioco. Ma Cuneo si presenta come un’avversaria giovane e già ben organizzata, dunque piuttosto ostica, con una buona classifica che conferma un significativo impianto di gioco. Sotto la guida di François Salvagni, le piemontesi hanno costruito un’identità chiara: difesa ordinata, ritmo costante e capacità di variare le soluzioni offensive. Tra le protagoniste spiccano la palleggiatrice Safa Allaoui, classe 2006, regista dal grande potenziale, e la centrale Princess Atamah, energica e incisiva a muro. A completare il gruppo ci sono elementi di esperienza come Erika Pritchard, riferimento offensivo di peso, e Agnese Cecconello, affidabile nel dare equilibrio al centro della rete. Cuneo Granda ha mostrato buona coesione e mentalità nelle prime uscite.

Ma per la Omag-Mt è troppo importante iniziare ad incamerare punti e la sfida sarà soprattutto mentale: servono determinazione, lucidità nei momenti chiave e la capacità di spingere quando il ritmo è favorevole. Sarà essenziale mettere pressione al servizio e mantenere intensità costante per evitare cali che in A1 si pagano cari. "Le Zie" stanno lavorando, infatti, per trovare quella compattezza e quella convinzione necessarie a trasformare le buone fasi di gioco in risultati concreti. Il sostegno del palazzetto di casa potrà essere un’arma in più per dare energia e fiducia a una squadra che vuole reagire alle prime sei sconfitte consecutive. Emanuele Aime, terzo allenatore Omag Mt San Giovanni, alla vigilia del match sottolinea: "Incontriamo una squadra che ha iniziato molto bene il campionato. I loro punti di forza sono sicuramente la battuta e l’attacco: dovremo essere bravi ad arginarli in questi due fondamentali".

Luca Pizzagalli

