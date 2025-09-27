Consolini, ultime prove. Oggi il test con Macerata

Ultimo importante banco di prova in amichevole per la Omag Mt San Giovanni che oggi e domani scenderà in campo nel quadrangolare di Pesaro al PalaMegabox contro Macerata, Megabox Vallefoglia (padrona di casa) e Levski Sofia.

Si parte oggi pomeriggio a seguito del match di Vallefoglia contro Sofia, che giocheranno alle ore 15. Poi domani si terrà la finale per il 3° e 4° posto alle 15.30 ed alle 18 la finale per il 1° e 2° posto. Un torneo con tutte squadre di alto livello e che dirà lo stato di forma fisico e mentale delle marignanesi ad una settimana circa dal grande debutto casalingo lunedì 6 ottobre a Cervia contro Novara per la prima gara dello storico campionato di serie A1 di volley femminile.

"In questo momento siamo a livello fisico e di preparazione tecnico tattica dove volevamo essere – conferma il presidente Stefano Manconi – anche se certo stiamo cercando sempre di più l’affiatamento in campo tra giocatrici che sono in gran parte nuove". Ed in particolare si stanno cercando gli automatismi in attacco con la nuova palleggiatrice tedesca Straube: "E’ con noi da circa due settimane e dunque serve tempo – continua il presidente –, come è normale che sia ma siamo fiduciosi. Le ragazze stanno tutte bene e dunque gli allenamenti proseguono con fiducia, ora sotto con queste due partite piuttosto significative".

Macerata è neopromossa come San Giovanni e certamente in campionato darà del filo da torcere nella zona salvezza e più centrale della classifica, la Megabox Vallefoglia è tra le big del campionato prossimo ed anche le bulgare promettono battaglia tra oggi e domani. "Ma noi non dobbiamo avere timori reverenziali come è accaduto con Scandicci la settimana scorsa – prosegue il presidente – abbiamo perso 3-1 ma forse ci ha un po’ intimorito il fatto che giocavamo contro le vice campionesse d’Europa e dunque siamo partiti un po’ troppo timorosi. Dobbiamo giocarcela con tutti e poi sarà il campo a dare ragionare ai più bravi".

Proprio Scandicci è stata una prova piuttosto significativa in questo precampionato dove il 3-1 subito a Imola è ancora l’unica sconfitta di questo mese di settembre ricco di sfide ed allenamenti. Con Macerata pochi giorni fa l’allenamento congiunto si era concluso sul 2-2, ma oggi si farà sul serio con una partita che deciderà la seconda finalista del torneo di Pesaro, città piuttosto vicina a San Giovanni. "Ci auguriamo che oggi e domani i tifosi ci seguano ancora di più per sostenerci in questo ultimo step di precampionato" chiude Manconi.

Luca Pizzagalli