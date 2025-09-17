"Contro Scandicci e Talmassons l’Omag Mt si metterà alla prova"

Omag Mt, il precampionato per la serie A1 entra nel vivo ed ora si fa sul serio. Dopo alcune amichevoli nel prossimo weekend San Giovanni è attesa da una due giorni molto intensa nel torneo Mc Donald’s di Imola contro Scandicci, terza forza del campionato scorso di serie A1, e Talmassons, squadra di A2 molto ambiziosa per la prossima stagione. Ed intanto la preparazione si fa più dura: "Ora ci concentreremo sull’aspetto tecnico-tattico – conferma il coach Massimo Bellano – Dopo settimane di carico fisico, ora vogliamo accelerare per farci trovare pronti ad inizio campionato. Ma siamo contenti del lavoro svolto fino ad oggi anche perché tutte le giocatrici non hanno subito infortuni e si stanno preparando al meglio, ora lavoreremo sull’intesa di gioco".

Poi il coach in vista del match contro Scandicci, avversario di alto livello, predica umiltà: "Lo scorso campionato abbiamo perso punti soprattutto contro chi credevamo inferiore – dice – ma adesso c’è chi dice che sulla carta siamo inferiori a questo o quello. La verità la dice sempre il campo e solo il campo e non dobbiamo assolutamente parlare di valori di formazioni sulla carta, ce la giocheremo con tutti e il campo ci dirà chi siamo. Non partiamo battuti contro nessuno e allo stesso tempo non dobbiamo sottovalutare nessuno". Sabato pomeriggio a Imola si giocherà contro Scandicci, poi domenica contro Talmassons. Intanto l’intesa tra le giocatrici va migliorando: "Anche la palleggiatrice tedesca Straube, ultima arrivata, si sta inserendo perfettamente – prosegue Bellano – Dopo la pausa nell’ultimo weekend, seguita alla sfida di Macerata, ora praticamente non ci saranno più soste prima del campionato".

Luca Pizzagalli