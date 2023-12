Coppa Marche. La Axore Macerata batte San Benedetto

I giovani dell’Axore si sono imposti 3-1 nella palestra Fratelli Cervi contro la squadra di San Benedetto, match di andata dei quarti di Coppa Marche. I maceratesi hanno inflitto agli avversari la prima sconfitta della stagione: dopo che San Benedetto si è aggiudicato il primo set, i ragazzi di coach Cacchiarelli hanno ribaltato il risultato e si sono presi un vantaggio importante in vista della sfida di ritorno, del 24 gennaio. "Era una partita complicata, specie – spiega coach Matteo Cacchiarelli – per la risposta che i ragazzi erano chiamati a dare dopo il ko in campionato contro Falconara. Questa pressione si è vista nel primo set, la squadra è stata troppo fallosa, imprecisa in battuta e in fase di break, ma dal secondo set i ragazzi ha espreso il suo gioco mettendo in difficoltà gli avversari".

Domani torna il campionato e la Axore dovrà vedersela con Ancona.