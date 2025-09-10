Coppa Serie C femminile. Venerdì la Volley ’79 debutta ad Ancona

Venerdì alle 21.15 la Volley ’79 debutterà nella coppa di serie C femminile affrontando alla palestra Panettone di Ancona la Lab Ancona, sarà un’occasione anche per prepararsi per il campionato. "Nella squadra – osserva il diesse Giulio Badino – abbiamo fatto degli innesti mirati cercando ragazze di prospettiva e nel contempo rafforzando l’organico. Abbiamo anche migliorato lo staff tecnico con l’inserimento di Simone Caraceni, la figura del tattico. La Volley ‘79 ogni anno cerca di strutturarsi meglio sia sotto il punto di vista dei collaboratori dirigenziali che sotto il profilo dei collaboratori tecnici: questa strada porterà dei benefici sia nel breve che nel lungo periodo". Il pensiero poi corre al campionato. "A differenza dell’anno scorso la Federazione ha optato per una nuova formula che comporta un numero maggiore di partite, ciò ci ha spinto a cambiare alcune scelte a livello di preparazione. Un numero di gare così importante farà sì che alla lunga il campionato verrà deciso su chi sta meglio e non necessariamente su chi ha valori tecnici più importanti".