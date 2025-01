Cosa dice ora la classifica. La semifinale playoff una chimera. Servirebbe un’impresa epica

Addio sogni di sesto posto e quindi di un quarto di finale possibile: è stato questo il verdetto finale della nettissima sconfitta di domenica contro la Rana Verona, una mazzata alle già flebili speranze dei tifosi modenesi. Conquistare le semifinali playoff sarà allora un’impresa epica per una Modena Volley che oggi non può più guardare in alto ma, anzi, guardarsi attentamente le spalle. Milano, oggi sesta, ha 29 punti, Modena, settima, ne ha 18: una frattura di 11 lunghezze matematicamente ancora colmabile ma nei fatti insanabile con soltanto 5 giornate e 15 punti in palio mancanti. Lo sguardo allora si volge indietro per quel che riguarda conti e distacchi, e con preoccupazione: Cisterna è ottava a 17 punti, uno soltanto in meno della Valsa Group: la prossima sfida in campionato, domenica 2 febbraio, sarà proprio contro i pontini, in una trasferta lunga e che rievoca i fantasmi dell’andata, un match che Modena vinceva 2-0 e che ha perso 3-2 e che è stato di fatto l’inizio di tutte le sofferenze di De Cecco e compagni. I patemi però non finiscono qui: sia perché l’impegno successivo, il 9 febbraio, sarà con la Lube Civitanova, terza forza del campionato, sia perché Cisterna e Padova, ottava e nona, hanno ancora una partita in meno rispetto ai gialloblù, ed entrambi gli scontri diretti coi ragazzi di Giuliani in casa propria. Proprio i veneti sono distanti soltanto tre punti da Modena: una distanza nient’affatto di sicurezza se contiamo che i gialloblù, dopo Cisterna, Lube e Padova, affronteranno sì Taranto in casa ma poi Milano in trasferta all’ultima giornata. Che potrebbe, purtroppo, essere anche decisiva per l’ingresso nei play off.

Alessandro Trebbi