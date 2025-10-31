Crisi Consolini: un altro ko. Macerata non fa sconti

CBF BALDUCCI

3

OMAG-MT SAN GIOVANNI

0

CBF BALDUCCI MACERATA: Clothier 6, Bonelli 3, Kokkonen 16, Mazzon 7, Decortes 9, Kockarevic 16, Caforio (l), Bresciani, Piomboni, Sismondi, Ne. Batte, Ornoch, Crawford, Capodacqua (l). All. Lionetti.

OMAG-MT SAN GIOVANNI: Bracchi 11, Parini , Ortolani 5, Piovesan 4, Caruso 7, Straube, Tellone (l), Nicolini 3, Brancher 12, Nardo 4, Cecchetto, Meliffi. Ne. Kochurna, Panettoni. All. Bellano.

Arbitri: Rossi di Sanremo, Curto di Gorizia.

Parziali: 25-23 25-20 25-18.

Mvp: Kockarevic.

Pesante sconfitta per la Omag-Mt San Giovanni in Marignano che non riesce a muovere la classifica pur mostrando a Macerata tanto carattere, riuscendo a rimettere in gioco set che sembravano segnati, soprattutto il primo. Per la squadra romagnola però è già il caso di voltare pagina e di pensare alla sfida casalinga di domenica contro Cuneo, dopo che a Macerata, in un cruciale scontro salvezza, è arrivata la sesta sconfitta di fila e senza conquistare nemmeno un set. E ora, l’Omag Mt, è davvero il fanalino di coda del campionato.

Partenza a mille della Cbf Balducci (6-1) che mantiene il piede sull’acceleratore (10-5). La gara continua sulla falsariga con le locali in vantaggio sulla Omag-Mt (15-11) quando le romagnole si fanno sotto (16-14). Tutto da rifare, ma Macerata non si demoralizza (18-15) in una gara che da quel momento si trasforma in un braccio di ferro punto a punto. Le romagnole si avvicinano (18-17, 22-21). Botta e risposta tra Bonelli e Ortolani (23-22), si va verso il rush finale con Decortes protagonista perché mette a terra i due palloni (25-23) che danno il set alle maceratesi. Le locali brillano in ricezione (59%) e Kokkonen si fa valere in attacco (6), dall’altra parte bene Bracchi (6). Si riparte. Lo spartito è lo stesso del set precedente con la Cbf Balducci che parte a mille (7-2), le ragazze di coach Lionetti spingono (10-5), ma anche stavolta la Omag-Mt non molla e risale la china (12-11). E’ tutto da rifare in una partita avvincente con lunghi scambi. La Cbf Balducci prova l’allungo (18-14) anche con i colpi di Kokkonen, ma le romagnole non si danno per vinte e si riportano sotto (18-16). Il vantaggio delle maceratesi non consente però rilassamenti (20-17). Macerata non molla (23-19), un errore in battuta e l’ace di Kokkonen chiudono il secondo set (25-20).

Anche in questo set le maceratesi si fanno apprezzare in ricezione (76%) e in attacco (49%) con Kokkonen che firma 8 punti. Si ricomincia con la Cbf Balducci sul 2-0. Il morale delle locali è a mille, il filotto di punti di Decortes, Kokkonen e a muro fa volare la Cbf Balducci (8-1). La partita fila liscia per le locali (16-8) quando Nardo va in battuta e in quel frangente si rifanno sotto le ospiti accorciando le distanze (16-11), ma le ragazze di coach Lionetti voltano pagina e tornano a macinare punti (21-14). La Cbf Balducci non molla e la schiacciata di Bonelli chiude i giochi (25-18).

Lorenzo Monachesi