Crisi Geetit Via Marzola, tocca a Guarnieri

La situazione in casa Geetit precipita: Marco Marzola esonerato, al suo posto arriva Francesco Guarnieri, fino alla passata stagione assistente assistente di Bonitta a Ravenna e come assistente nella nazionale femminile slovena. Classe 1986, bolognese, Guarnieri è cresciuto come giocatore nella Pgs Welcome fino alla serie C, per poi appendere le scarpe al chiodo e intraprendere l’avventura da scout e assistente alla Coveme San Lazzaro di coach Casadio tra il 2012 e il 2018. L’esperienza culminò con la promozione in A2 e la mancata iscrizione e il tecnico ha poi proseguito la carriera all’Olimpia Teodora Ravenna nel femminile, prima e alla Consar Ravenna poi. Alla Consar è tornato dopo una parentesi a Vibo Valentia per vincere anche lo scudetto Under 19 da capo allenatore, oltre a ricoprire il ruolo di assistente in prima squadra. Per Guarnieri si tratterà della prima esperienza da capo allenatore in serie A. Oggi dirigerà il primo allenamento, dopo aver firmato ieri e in attesa di risolvere il nodo degli assistenti. A Guarnieri ha pensato il dg Andrea Cappelletti, che ha incontrato il nuovo allenatore martedì, mentre Marzola e la squadra tenevano un confronto al PalaMargelli su come raddrizzare la barca. Ottenuto il sì dell’allenatore, c’è poi stato un summit nella serata di martedì tra la presidente Velabri, la team manager Brandi e il diesse Pedretti, al termine del quale la presidentessa ha dato l’ok all’esonero.

"Qualcosa si è rotto, sono molto dispiaciuto ma dovevamo cambiare", dice Velabri.

E sul tema racconta qualche cosa di più Cappelletti: "Serviva una scossa, all’ambiente e di tipo caratteriale. Da troppo tempo eravamo in sofferenza, si respirava tensione".

La decisione è maturata all’indomani del ko con Mirandola, il quinto in 7 gare nonché il terzo consecutivo, al termine del quale c’erano stati confronti con toni alti negli spogliatoi tra tecnico e squadra e un confronto anche tra tecnico e Cappelletti.

Qualcosa si è rotto, anche se Marzola non sa darsi spiegazioni: "Ci sono rimasto male e non me l’aspettavo. Non mi aspettavo di essere liquidato con una telefonata dopo un anno e mezzo di rapporto. Solo dieci giorni prima la società mi aveva detto di essere dalla mia parte e che mi avrebbe supportato date le difficoltà oggettive, dato che da un mese mi mancano 3 infortunati".

Inizia l’era Guarnieri: "Siamo a quattro punti dal quarto posto, possiamo riprenderci", è l’obiettivo che Elisabetta Velabri fissa per il nuovo allenatore.