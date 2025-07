Culcasi ospita il nuovo inquilino: "Fatto il bene della pallavolo"

Sono due personaggi in grado di cambiare lo status quo, ed il fatto che Franco Culcasi, ex-atleta azzurro ed ora gestore del PalaMadiba di Modena con la United Skaters, e Mirco Muzzioli, a sua volta ex-atleta ed ora presidente di Volley Modena, si siano trovati entrambi pieni di idee per tante iniziative, fa ben sperare. "Dopo tanto lottare, e proprio grazie al Comune e a Culcasi – conferma Muzzioli – siamo riusciti a trovare casa al PalaMadiba: adesso abbiamo delle responsabilità, che affronteremo al massimo delle nostre possibilità, consci che il nostro obiettivo sarà la salvezza".

Defilato, ma già ben calato nel ruolo di padrone di casa Culcasi spiega la sua scelta un po’ controcorrente: "Una scelta responsabile di civiltà, da ex atleta non potevo non allungare una mano a chi ha saputo conquistarsi un diritto sul campo, e non acquistandolo". Come sono stati risolti i problemi? "Credo di avere a disposizione uno degli impianti migliori di Modena, anche perché è in mano ad uno sportivo che le problematiche sa affrontarle: con un po’ di intraprendenza ho risolto tutto. Lavoriamo anche sulla capienza, che al momento è di 598 posti, ma che stiamo già studiando di portare a 800".

È stato facile trovare l’accordo? "Facilissimo. Ho chiesto cifre oneste, Muzzioli ha chiarito le sue richieste, soprattutto sul fatto di fare un paio di allenamenti alla settimana, più la rifinitura del sabato e la partita col taraflex, e l’accordo era già concluso, con soddisfazione di tutti e per il bene della pallavolo femminile".

r.c.