D femminile. È un tris di vittorie. Rainbow lanciatissima

Tre vittorie su tre per le squadre spezzine impegnate nel campionato di serie D femminile. La Rainbow continua a viaggiare a vele spiegate grazie al netto successo (3-0, parziali 25-5, 25-10, 25-21) sul Cogovalle Tsunami: è la decima vittoria consecutiva per il team di Saccomani. Rainbow Spezia scesa campo con: Allegretto, Annarelli, Bado, Bencaster, Benettini, Deste, Grandeaux, Rossini, Vollonnino, liberi Pilli e Perini. Sorride anche il Volley Colombiera che, nonostante un inizio di partita tutt’altro che brillante, ha ripreso in mano il match casalingo con il Paladonbosco Genova, ribaltando la situazione e riuscendo a far suo l’incontro. Il team ospite dopo aver fatto sua la prima frazione è stato travolto dalla caparbità espressa dalle ragazze allenate da coach Carli (3-1, parziali 18-25, 25-10, 25-18, 25-12). Formazione del Volley Colombiera: Berardi, Bernucci, Bertonelli, Bologna, Carrozzo, Figoli, Lottici, Michi, Navalese, Pescetto, Stiaffini, liberi Fiorino e Raggi. All. Carli.

Il Volley Santo Stefano torna da Genova con un sonante 3-0 (17-25; 24-26; 21-25 i parziali) ottenuto sul campo del Cus, un match vinto senza grossi patemi se non nel secondo parziale. "È stata una gara combattuta – commenta coach Ferraro – su un campo non facile e con qualche defezione nella nostra formazione. Siamo riusciti comunque a portare a casa un ottimo risultato". Volley Santo Stefano Magra in campo con: Cesqui, Ismari, Loria, Parentini, Posati, Sebastiani, libero Guidi. All. Ferraro. Risultati: Carasco-Spazio Sport 3-0 e Volleyscrivia-Serteco 3-0. Classifica: Rainbow 30, Santo Stefano 25, Colombiera 24, Carasco 21, Volleyscrivia 18, Normac 17, Audax 12, Cus, Serteco e Paladonbosco 9, Cogovalle 2, Spazio Sport 1.

Ilaria Gallione