D femminile. Lunezia a testa alta contro la capolista: "Giocato alla pari»

Tigullio

3

Lunezia

1

(25-9; 23-25; 25-16; 25-12)

TIGULLIO SPORT TEAM: Aceto, Bottino, Catenaccio, Costantini, Garbarino, Sardi, Sogliani, Solimano, Traverso, Virzi, libero Sciutto. All. Valente

LUNEZIA VOLLEY: Aldovardi, Calzetta, Caruso, Malaspina, Montemagni, Reggiani, Vocale, liberi Costa. All. Menconi

Arbitro: Cecilia Bozomo

SANTA MARGHERITA LIGURE – Contro la capolista Tigullio, il Lunezia Volley non ha potuto fare di più, accontentandosi di aggiudicarsi il secondo set. Un piccolo traguardo a dimostrazione del fatto che le sarzanesi sono state in grado di mettere in difficoltà, anche se solo parzialmente, una squadra del valore del Tigullio Sport. "È stata una partita molto complicata – spiega coach Menconi – perché le nostre avversarie non hanno concesso sconti. A parte il primo parziale concluso 25-9, abbiamo giocato alla pari per gran parte della partita. Direi che tutto sommato, nonostante la sconfitta, è andata abbastanza bene".

Ilaria Gallione