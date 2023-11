D femminile. Lunezia Under 16 si batte alla grande contro il Carasco

Carasco

3

Lunezia

1

(25-17; 23-25; 25-16; 25-10)

CARASCO: Fanelli, Fortunato, Leverone, Malatesta G., Malatesta V., Motto, Riva, Tirelli, Tiscorina, Varese, liberi Demartini e Fontana. All. Scisciò.

LUNEZIA VOLLEY: Aldovardi, Calzetta, Castagna, Caruso, Giangreco E., Montemagni, Reggiani, libero Cardetti e Costa. All. Menconi

Arbitro: Pantani

CARASCO – Nella 5ª giornata di serie D ligure il Lunezia Volley è caduto sotto i colpi della corazzata Carasco, riuscendo comunque a strappare un set alle avversarie. "In campo c’era l’Under 16 – spiega coach Menconi – che ha lottato, vincendo anche un set. Abbiamo giocato bene per quello che è il nostro livello attuale contro una squadra che è candidata ai play-off. Mancava il centrale Malaspina, impegnata in serie C, e questo ha un po’ pesato. Mi è comunque piaciuto l’atteggiamento delle ragazze".