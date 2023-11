D femminile. Rainbow e Lunezia danno spettacolo. Trionfa il team di Menconi: "Bene così»

RAINBOW

LUNEZIA

(25-20; 19-25; 20-25; 25-19; 8-15)

RAINBOW LA SPEZIA: Cuffini, Maggi, Zonca, Perchiazzi, La Mattina, Buccelli, Albertini, Ciappei, libero Pilli; n.e. Guidi, Tonarelli, Rossi e Tartaglia. All. Merello.

LUNEZIA VOLLEY: Giangreco, Poli, Bencaster, Quartieri, Malaspina, Castagna, Poletti, Aldovardi, MontemagnI, libero Mozzachiodi: n.e. Calzetta, Caruso, Cardetti. All. Menconi.

Arbitri: Piazza e Vascon.

LA SPEZIA – Dopo cinque set avvincenti il Lunezia fa suo l’atteso derby contro la Rainbow Spezia (alla prima sconfitta stagionale), agganciandola al secondo posto. Match vibrante deciso al tie-break vinto nettamente dalle ospiti. "Abbiamo pagato la maggior determinazione delle più giovani avversarie – sottolinea bilancio al termine il tecnico locale Francesco Merello – e il calo nel quinto set, dopo lo sforzo fatto per rimontare nel quarto". Raggiante sull’altro fronte coach Stefano Menconi: "Potevamo chiudere persino prima il match, non fosse stato per qualche errore di troppo nel penultimo set, comunque penso che le mie ragazze abbiano meritato il successo e sono molto contento".

Risultati. Volleyscrivia-Normac 3-2, Quinto-Genova 1-3, Cus Genova-Carasco 0-3, Tigullio Paladonbosco si gioca oggi. Classifica: Tigullio 9, Carasco, Rainbow, Lunezia, Genova 8, Normac 7, Volleyscrivia 6, Quinto 2, Paladonbosco 1, Cus Genova 0.