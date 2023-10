D femminile. Rainbow splendente passa a Genova. Tie break decisivo

PALADONBOSCO

2

RAINBOW

3

(23-25, 28-26, 25-18, 17-25, 13-15)

PALADONBOSCO GENOVA: Guzzone, Casole, Cavanna, Ceccarelli, Monaldi, Giannini, Raimondo, Raniello, Selvaggio, liberi Sciortino e Assereto. All. Daffonchio.

RAINBOW SPEZIA: Cuffini, Maggi, Zonca, Posati, Buccelli, La Mattina, Rossi, Ciappei, Perchiazzi, Tonarelli; liberi Pilli e Tartaglia. All. Merello; vice Carro Diacinti

Arbitro: Cecilia Bozomo.

GENOVA – Due vittorie in altrettante partite per la Rainbow Spezia che a Genova si impone al tie-break 15-13. "Una dimostrazione – commenta il direttore generale Patrik Mucciarelli – di nervi saldi, concentrazione sino al termine e tenuta atletica". Match avvincente come dimostra il risultato dei set. "4 punti in 2 gare – dice l’allenatore Francesco Merello – ci portano a centroclassifica: non male per una neopromossa" Nella foto: Raffaella Buccelli