D femminile. Scatto Lunezia. Cus Genova battuto. Play-out più lontani

Lunezia VOLLEY

3

Cus Genova

1

(23-25; 25-21; 25-16; 25-23)

LUNEZIA VOLLEY: Caruso, Castagna, Giangreco E., Malaspina, Montemagni, Poli, Quartieri, libero Mozzachiodi. All. Menconi

CUS GENOVA: Ascione, Bruschi, Cuccabita, Magalotti, Maggiolo, Molinari, Pisoni, Pozzo, Zanini, libero Gattorno. All. Caponi

Arbitro: Portaccio

SARZANA – Importante successo del Lunezia Volley a chiusura del girone d’andata. Contro il Cus Genova (avversario molto agguerrito nonostante l’ultima posizione in classifica, che si è aggiudato il primo set) le sarzanesi hanno sfoderato un’ottima prestazione, anche se la fatica, soprattutto per chi aveva già giocato sabato in serie C, si è fatta sentire. "Siamo molto soddisfatti del risultato – dice coach Menconi – perché manteniamo le distanze dai play-out e ci assestiamo in zona medio-alta della graduatoria".