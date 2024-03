D femminile. Valanga Normac sulla Rainbow. Vetta più lontana

NORMAC

3

RAINBOW

0

(25-18; 25-16; 25-15)

NORMAC SESTRI PONENTE: Serra, Cristiano, Funaro, Romano, Medone, Moggia, libero Ottonellò; n.e. Cadinu, Avella, Allegranza, Vernazza, Ghezzi, Dodero. All. Trabucco; vice Celso.

RAINBOW LA SPEZIA: Cuffini, Maggi, Zonca, Perchiazzi, Posati, Guidi, La Mattina, Ciappei, Tartaglia, liberi Pilli e Tonarelli. All. Merello; vice Carro Diacinti.

Arbitro: Pagliaro.

SESTRI PONENTE – Pessima giornata per la Rainbow Spezia alla palestra ’Gramsci’ di Sestri Ponente: la netta sconfitta infatti costa alle spezzine l’aggancio in quarta posizione in classifica proprio da parte della Normac Wonder Vgp. Il tutto mentre davanti si allontanano Scuola Pallavolo Carasco e Genova Volley. Proprio le genovesi saranno ospiti della Rainbow nel prossimo turno a Vezzano.

Risultati: Audax-Carasco 2-3, Cus-Volleyscrivia 3-1, Genova-Paladonbosco 3-0 e Tigullio-Lunezia 3-1. Classifica: Tigullio Santa Margherita 44 punti, Genova Volley 31, Scuola Pallavolo Carasco 30, Rainbow Spezia e Normac 28, Lunezia Volley 19, Volleyscrivia 16, Audax Quinto 14, Cus Genova 8, Paladonbosco Genova 7.