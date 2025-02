D femminile. Vola il terzetto di testa. Rainbow tiene la vetta

Nel campionato di Serie D la capolista Rainbow La Spezia ha nettamente battuto al palazzetto di Vezzano Ligure il Cus Genova con un eloquente 3-0. I parziali di 25-15, 25-19 e 25-10 parlano chiaro su un match a senso unico in cui le spezzine hanno sempre avuto in mano il pallino del gioco. Coach Saccomani ha schierato Annarelli, Bado, Bencaster, Benettini, Deste, Fiori, Grandeaux, Rossi e sui liberi Pilli e Perini. Le ragazze si sono tutte alternate, riuscendo a conquistare la tredicesima vittoria consecutiva al termine di una prova di livello che consolida sempre più il primato.

Anche il Volley Colombiera prova a non mollare il colpo, imponendosi 3-0 sul fanalino di coda Spazio Sport. Di fronte al proprio pubblico le giallonere hanno dominato, chiudendo l’incontro in tre set, 25-18, 25-9 e 25-12, contro avversarie molto giovani. "È stata una vittoria netta – commenta coach Carli – mai messa in discussione ed ottenuta grazie ad un buon gioco di sqaudra. Ho avuto la possibilità di avere tutta la rosa a disposizione e ho potuto far ruotare tutte le giocatrici, ottenendo ottime risposte da tutte". A disposizione del coach capitan Cicalese, Michi, Lugari, Stiaffini, Della Tommasina, Pescetto, Lottici, Bertonelli, Berardi, Carrozzo, Bernucci, Figoli e i due liberi Fiorino e Raggi.

Successo facile anche per il Volley Santo Stefano di Magra che ha rifilato un netto 3-0 alle ospiti della Serteco. Sin dalle prime battute le rossoblù hanno messo in chiaro le proprie intenzioni, riuscendo a concludere le prime due frazioni sul 25-14. Nel terzo parziale le avversarie hanno combattuto di più, subendo, però, il 25-18. Coach Ferraro ha schierato Cesqui, Loria, Maggi, Mazzocca, Parentini, Posati, Rossini, Salvi, Sebastiani, Stirbu e i liberi Guidi e Gigantesco.

Risultati: Paladonbosco-Normac Avb 0-3, Audax-Cogovalle 3-1, Vollescrivia-Carasco 3-0. Classifica: Rainbow 39, Colombiera 33, Santo Stefano 31, Carasco e Volleyscrivia 27, Normac 23, Audax 19, Paladonbosco e Serteco 11, Cus Genova 9, Cogovalle 3, Spazio Sport 1.

Ilaria Gallione