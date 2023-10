D maschile. Admo a valanga. Al Colombiera non basta la grinta

Colombiera

0

Admo Lavagna

3

(16-25; 14-25; 14-25)

VOLLEY COLOMBIERA SARZANA PROJECT: Castagna, Cecchieri, Franceschini, Girolmini, Guarino, Iacopini, Morselli, Panella, Pellegrini, Raineri, Roffo, Sinagra, Tosi, Ruggeri libero. All. Giannini

ADMO LAVAGNA: Alessandrini F., Alessandrini P., Assalino A., Biasotti, Assalino G., Garibaldi, Rossi, Salvadori, Magliacane libero. All. Cremisio

Arbitri: Piazza e Sabato

AMEGLIA – Niente da fare per il Volley Colombiera contro un Admo Lavagna che ha dimostrato tutto il suo valore, vincendo il match in tre set. "Non sono certo queste le gare in cui potremo sperare di ottenere dei punti – spiega il dt Carli – gli obiettivi delle squadre sono diversi".

Risultati 1ª giornata serie C maschile: Albisola-Chiavari 3-0, Cus Genova-Ecosavona 3-0, Imperia-Finale 0-3, Savona-S.Antonio 2-3. Classifica: Admo, Albisola, Cus, Finale 3, S. Antonio 2, Savona 1, Colombo, Imperia, Sabazia, Chiavari, Colombiera 0