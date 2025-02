D maschile. Colombiera passa a Rapallo. Futura e Vdm vanno a punti

Nella quinta giornata del girone di ritorno di Serie D maschile prezioso successo del Volley Colombiera in trasferta sul Psm Rapallo in un match combattuto. Le due squadre non si sono risparmiate, giocando palla su palla come dimostrano soprattutto primo e quarto parziale (21-25 e 25-22). Dopo il vantaggio iniziale gli spezzini hanno subito la reazione dei locali per poi imporsi nettamente nella terza frazione. 14-25. Nuovamente parità fino al quinto set in cui i gialloneri l’hanno spuntata 13-15, conquistando così l’accesso ai playoff. In campo per coach Carli Castagna, Cecchieri, Colombo, Gibellini, Morselli, Pucci, Roffo, Sinagra, Vatteroni e Leone nel ruolo di libero. Bene anche la Futura che, pur con una prestazione non brillante, ha battuto 3-1 il Cus Genova. "Abbiamo avuto qualche difficoltà in più in ricezione – spiega coach Senesi – discreti a muro, Bandiera e Fregosi che ci hanno dato una mano. Positiva la battuta". A disposizione del tecnico Adesso, Bandiera, Corallo, Franceschini, Fregoso, Lambruschi, Mangora e Steni libero. Vittoria anche per la Vdm La Spezia Steel che al ’PalaConti’ ha raccolto due punti contro l’Acli Santa Sabina. Sfida a fasi altalenanti fino al tiebreak concluso sul 15-13. Coach Pala ha schierato: Alderete, Ballerini, Bocchia, Cariulo F., Fontona, Franciosi, Garfagnini, Girelli, Moggia, Venosa, liberi Rossini G e Cariulo L. Classifica: Chiavari 28, Colombiera 24, Futura 19, Santa Sabina 17, Lavagna 16, Rapallo 15, Cus Genova 13, Vdm 12.

I.G.