D maschile. Futura, una partenza a razzo. Currarino infallibile a muro

Pallavolo Futura

3

Adc Villaggio

1

(24-26; 26-24; 25-22; 25-14)

PALLAVOLO FUTURA AVIS BERTONI: Adesso, Baldassini, Barletta, Castellanotti, Catena, Currarino, Fregoso, Iani, Klun, Mangora, Pizzeghello, Tartarini, liberi Steni e Cavaliere. All. Botti, Vice Biondi

VILLAGGIO: Attanasio, Barletta, Castelvecchio, Costa, Cuminetto, Daneri, Lagomarsino, Lippi, Lombardo All. Traxino

Arbitri: Pantani e Cavicchi

CEPARANA – Ottimo debutto della Pallavolo Futura che in una palestra gremita di pubblico e di giovani atleti (arrivato a supportare i loro ’compagni più grandi’) ha ottenuto l’intera posta in palio. Dopo i primi due set, interminabili, nel terzo parziale i locali hanno ribaltato un avvio non positivo, chiudendo 25-22 per poi dilagare nel quarto (25-14). Una nota di merito va a Yuri Currarino che con i suoi muri è stato determinante per l’esito dell’incontro.

Risultati 1ª giornata serie D ligure maschile: Colombo Genova-Albisola 3-0, Cus Genova-Volley Uscio 0-3, Sabazia-Admo Volley 2-3, S. Sabina-Alassio 3-2, Sant’Antonio-Acli Santa Sabina 3-0.

Classifica: Sant’Antonio, Colombo, Volley Uscio, Pallavolo Futura 3, Santa Sabina, Admo 2, Sabazia, Serrafrutta 1, Adc Villaggio, Cus Genova, Albisola, Acli Santa Sabina 0.

Ilaria Gallione