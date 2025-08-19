Dal Viserba volley al titolo iridato. Piomboni sul tetto del mondo

Quella medaglia d’oro da addentare, come ormai da tradizione. Quella coppa che è piena di significati, ma vuol dire soprattutto che l’Italia, e con essa Nicole Piomboni, è campione del mondo under 21. E con Nicole c’è anche un po’ di Rimini nell'empireo della pallavolo giovanile, pur se il percorso di crescita ha portato la giocatrice ben presto lontano dalla sua città natale. Classe 2005, con i 20 anni da compiere il 22 novembre, Piomboni è stata protagonista, assieme alle compagne, di una cavalcata fenomenale, sulla linea di una pallavolo femminile italiana sempre in crescita e dominante a livello mondiale. Per l’Italia un secco 3-0 alla Cina nei quarti e un 3-0 altrettanto rapido al Brasile in semifinale. Poi la finale, quella in cui è necessario mantenere ancor più il sangue freddo per far valere le proprie doti.

Nella finale per l’oro ecco la vittoria al tie-break sul Giappone, con un ottimo avvio grazie al 25-22 nel primo set, la rimonta delle avversarie (22-25, 15-25) e la conquista del quarto set (25-19) per rimandare tutti gli esiti al quinto. E, nel tie-break, 15-11 Italia, tra l’altro anche con un turno in battuta importante della stessa Piomboni. A Surabaya, in Indonesia, ma con tutto il tifo di chi è rimasto a Rimini a seguirla da lontano. Per lei 6 punti in finale e festa assieme a tutto il gruppo allenato da Gagliardi.

È un anno di cambiamenti, per Nicole Piomboni, già destinata a vestire la maglia di Macerata. Nella massima serie, come si conviene a chi si mette in mostra a tale livello e a chi ha dimostrato, come lei, una crescita vertiginosa. La squadra marchigiana ha cominciato la preparazione proprio ieri ma Piomboni, com’è normale, osserverà qualche giorno di riposo prima di aggregarsi alle nuove compagne. La schiacciatrice arriva da due anni a Talmassons, il primo in A2 e l’ultimo in A1. Prima ancora a Piacenza, in B1, nel suo primo anno davvero lontana da casa, in foresteria. Nel suo curriculum giovanile figurano, oltre a questo oro, un argento all’Europeo Under 20 nel 2024 e un bronzo ai Mondiali Under 19 nel 2023. A livello giovanile, dopo aver militato nel Viserba Volley, il viaggio a 14 anni in direzione Ravenna, col supporto della famiglia che l’ha sempre seguita e accompagnata per gli allenamenti. Poi la crescita, anno dopo anno e, adesso, un oro che vale tantissimo e il secondo anno in A1 tutto da giocare. Il futuro è adesso.

Loriano Zannoni