Danza. I 30 anni della scuola Misia. "Bel traguardo»

Trenta anni di attività per lo Studio Danza Misia di San Miniato. Una ricorrenza importante per una scuola che vuole crescere ancora. "Sicuramente - spiega Carla Puccio, insegnante e figlia della fondatrice Enza - siamo molto contenti di quanto stiamo facendo. Ogni anno, a gennaio, portiamo in scena lo spettacolo benefico ‘Regala un sorriso a chi non ce l’ha’, patrocinato dal Comune di San Miniato, che ci permette di raccogliere fondi per l’Ospedale pediatrico Meyer".

Era il 1995 quando la maestra Enza Misia, ballerina professionista e coreografa di fama nazionale, portò le sue conoscenze sul mondo della danza anche a San Miniato. Un percorso che poi si ampliò nel 2004, con la vera e propria nascita dell’associazione.

"Abbiamo avuto la possibilità - aggiunge Puccio - di collaborare con importanti maestri di grande esperienza come Giuseppe Saiola, Silvia Grassellini e Kledi Kadiu". Il tutto, ovviamente, oltre agli stage e audizioni a cui gli iscritti della scuola hanno partecipato su tutto il territorio nazionale, dove si sono messi in evidenza nel grande panorama professionale della danza classica, moderna e dell’hip hop. Su tutti, Emma Bianucci e Giuseppe Zazzaro, che sono stati ammessi nella prestigiosa Accademia ABR di Roma. "Siamo molto orgogliosi di loro - dice Enza Misia - questo traguardo è frutto del grande lavoro che hanno svolto".

L’associazione, inoltre, ha collaborato con le classi della scuola dell’infanzia e della scuola primaria del comune di San Miniato, nell’ambito dei progetti ‘In contatto con il Bullismo’ e ‘Lo Sport va a Scuola’, grazie agli insegnanti Carla Puccio e Diego Pucci, specializzati rispettivamente in danza e karate.