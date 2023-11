D’Ascoli parla da capitano: "Porto il Futura ai playoff"

Michelle D’Ascoli, 20 anni, capitano e opposto della Pallavolo Futura Ceparana: un futuro luminoso davanti a sé e tante aspettative per spiccare il volo e aiutare la squadra ad essere protagonista in serie C.

Come sono i rapporti con le tue compagne?

"Siamo un gruppo giovane e unito, siamo tutte amiche. Ci conosciamo da anni visto che abbiamo condiviso il percorso dalla Seconda Divisione alla C. Siamo cresciute insieme e questo ha creato tra di noi un legame molto forte".

Come vive il ruolo da capitano?

"Guidare il gruppo è una responsabilità e una grande soddisfazione. È un ruolo che ricopro già dall’anno scorso e sono molto contenta di farlo".

Con società e staff tecnico come vi trovate?

"Siamo in ottimi rapporti con tutti e questo ci permette di lavorare con serenità e professionalità. Da quest’anno abbiamo anche un vice allenatore, Cozzani, che è una figura in più di sostegno e collaborazione"

Gli obiettivi della squadra?

"Il primo obiettivo è mantenere la categoria, anche se non nascondo che siamo una squadra ambiziosa. Siamo motivate a migliorarci sempre di più: sarebbebello arrivare ai playoff".

Come valuta il vostro inizio di campionato?

"E’ stato buono, con due vittorie nelle prime due sfide. Anche in Coppa Liguria abbiamo fatto molto bene, ci siamo qualificate alle semifinali".

La quarta giornata offrirà il derby interno con il Lunezia...

"Sarà sicuramente una partita sentita e ci stiamo preparando al meglio per portare a casa il risultato. Per fortuna siamo al completo e questo ci consentirà di poter giocare con più tranquillità".

Che messaggio vuole lanciare alle compagne?

"Voglio solo fare un grosso in bocca al lupo a tutte perché possano viversi al meglio questa stagione, nella speranza di poterci togliere tutte insieme delle belle soddisfazioni".

Ilaria Gallione