Davide Baraldi nuovo allenatore dell'OSGB Campagnola: un ritorno in Serie B1

Dopo l’uscita del tecnico Simone Longagnani e della palleggiatrice Matilde Pinarello, in casa Tirabassi e Vezzali arriva un grande nome. È Davide Baraldi, (51enne modenese ma residente a Reggio), che una decina d’anni fa allenò per un breve periodo le giovanili della stessa OSGB Campagnola (Serie B1). Reduce da ben 8 stagioni come secondo a Novara in A1, Baraldi ha diretto numerose squadre reggiane. Parte da Spezzano nel 98/99, poi Cerdisa Reggio (ex Nelsen) dal 1999 al 2002. Ancora: Volley Modena, Grissin Bon, Forlì, Crovegli 2007/08 in B1, Piacenza, Santacroce, di nuovo Crovegli 2012/14 in A2, giovanili Liu-Jo Modena e Novara, dove ha collezionato numerosi e prestigiosi titoli. Affiancando tecnici come Massimo Barbolini, Stefano Lavarini e Lorenzo Bernardi, ha vinto due Coppe Italia, due Supercoppe Italiane, una Champions League, una Cev Cup e una Challenge Cup. Ora arriva all’OSGB che lo scorso anno ha incontrato problemi nella direzione tecnica: prima Luciano Molinari, poi per un breve periodo Tai Aguero, prima dell’arrivo di Longagnani, con 8° posto finale.