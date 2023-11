Decisione della Fipav. Campionati sospesi. Stop anche nelle giovanili

La Toscana del volley si ferma. A livello regionale infatti in questo fine settimana non si giocherà. Il Comitato regionale della Fipav ha deciso il rinvio delle gare regionali di pallavolo dei campionati di ogni serie e categoria programmate per le giornate di ieri, oggi e domani. La decisione della federazione è arrivata per le avverse condizioni meteo di questi giorni sulla regione. In considerazione delle gravi situazioni e dei pesanti disagi presenti in vari Comuni della Regione è stato deciso di rinviare le gare dei campionati regionali di ogni serie e categoria programmate per questo fine settimana. Quindi non sarà giocata la partita di serie C femminile della Pallavolo Follonica, non si è giocata ieri sera la sfida dis erie D maschile dell’Invictavolleyball, non si giocheranno nemmeno gli incontri della serie D femminile della Pallavolo Grosseto e della Prima Divisione femminile dell’Invictavolleyball.

Tutto fermo logicamente anche a livello giovanile, con tutti gli incontri delle categorie under, sia maschili che femminili, rimandate a data da destinarsi. Ad oggi sono invece confermate le partite delle serie nazionali, come la serie B e la serie B2, in programma in questo fine settimana.