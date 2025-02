Denisa Marku alla Npsg: "Farà crescere il minivolley"

Denisa Marku, fortissima schiacciatrice in forza al Team Lunigiana, entra a far parte dello staff tecnico delle Npsg Trading Logistic. Si occuperà del settore minivolley, sostituendo Gianni Fenu che, per motivi organizzativi personali, ha dovuto a malincuore rinunciare al suo incarico. In virtù di questa notizia il referente societario del settore giovanile Andrea Del Santo si è subito messo al lavoro e ha raggiunto l’accordo con Marku che vanta un curriculum sportivo di tutto rispetto, risultando una delle prime due/tre atlete degli ultimi 20 anni della pallavolo spezzina. Dotata di leadership naturale, è stata scelta come la persona giusta da inserire in un gruppo che ha la voglia di provare a costruire e a vincere qualcosa di importante.

Inizia la carriera con il Volley Team nel 2011 in Serie D dove rimane 3 anni, poi passa al Lunezia Volley in Serie C dove rimane ben 8 stagioni con due promozioni in Serie B e dove viene segnalata come una delle migliori interpreti del ruolo di tutta la serie C. Questo riconoscimento le garantisce la chiamata del Versila Viareggio dove vince l’ennesimo campionato. Motivi personali la portano nel 2023/24 ad accasarsi a Cecina, per poi rientrare al Team Lunigiana in questa stagione, un team ambizioso e con un progetto serio.

"La sua empatia – fanno sapere dalla società biancazzurra nel presentare il nuovo ingresso nello staff tecnico – la sua capacità di far amare questo sport ai bimbi e le conoscenze tecniche ci fanno credere di aver fatto un grande colpo per la nostra società. Il tutto nell’ottica di qualificare al meglio questo settore che ha bisogno di una grande riorganizzazione e di investimenti importanti per diventare utile e produttivo per la società".

Ilaria Gallione