Derby con Pisa ’sotto rete’. Npsg punta alla vittoria

Impegno casalingo per la Npsg Trading Logistic che ospiterà al ’PalaMariotti’ domani alle 17 l’Arno Pisa Toscana Garden nel 21° turno del campionato di B maschile. Entrambe le formazioni sono reduci da due buone vittorie e saranno determinate a continuare in questa direzione. All’andata il match si decise al tie-break con i biancazzurri che riuscirono a spuntarla nell’ultimo e deciso set. I soli due punti in più che i ragazzi di coach Parisi hanno rispetto ai toscani, lasciano aperta la sfida a qualsiasi risultato.

C maschile. Nel 16° turno la Vdm Mulattieri impegnata al ’PalaConti’ contro il Colombo Progetto Voltri, nona forza del girone. L’appuntamento oggi alle 18 con i rossoblù decisi ad aggiuducarsi il match, sulla carta abbordabile, per fare uno scatto ulteriore in classifica.

C femminile. Pallavolo Futura impegnata stasera alle 21 alla palestra di Ceparana, contro il fanalino di coda Albisola. L’obiettivo è centrare la sesta vittoria consecutiva, con il secondo posto distante un solo punto. Uno stimolo non indifferente per le ragazze di coach Garfagnini che durante la settimana prova sempre a perfezionare le carenze che emergono durante le partite del sabato.

D maschile. Si gioca seconda giornata dei playoff. Trasferta per il Volley Colombiera al ’PalaBesio’ contro i locali dell’Albisola (oggi alle 17) dove i gialloneri proveranno a conquistare il secondo successo consecutivo per migliorare il terzo posto in classifica. Match casalingo per la Pallavolo Futura contro l’Anselmo Carare, seconda in classifica. Alla palestra di Ceparana oggi alle 18 i ragazzi di Senesi tenteranno di mettere in difficoltà i quotati padroni. Terzo turno di play-out con la Vdm La Spezia Steel protagonista ad Alassio stasera alle 20.

D femminile. Impegno domenicale per la leader Rainbow Volley che andrà a Busalla dove incontrerà il Volleyscrivia domani alle 20. Coach Saccomani convocherà la giovanissima Natale. Esterna anche per la vicecapolista Colombiera che al ’PalaSedi’ di Genova affronterà l’Audax Quinto stasera alle 19.30. Domani alle 19 scenderà in campo il Volley Santo Stefano che al ’PalaConti’ ospiterà il Paladonbosco.

Ilaria Gallione