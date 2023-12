Derby d’alta classifica. Ecco Castelferretti-Loreto

Scontro d’alta classifica a Castelferretti dove arriva Loreto per l’undicesima giornata del girone E della B maschile. Al PalaLiuti si sfideranno domani due squadre in grande forma, distanti solo tre punti, con i padroni di casa secondi a una sola lunghezza dalla vetta. La formazione di Fabbietti ha perso solo la prima, in casa, contro Ferrara, inanellando poi otto vittorie consecutive. Applausi anche per Loreto che sta andando oltre le più rosee aspettative, quarta in classifica assieme a Ferrara, quest’ultima battuta giusto domenica nello scontro diretto al PalaSerenelli per il quinto successo consecutivo della formazione di Iurisci che sogna la vetta. Primo posto occupato da Ancona che ha la possibilità, nel fine settimana, di allungare ancora visto che sulla carta ha una trasferta agevole a San Mauro Pascoli contro un Rubicone affamato comunque di punti salvezza vista la penultima posizione in classifica. Osimo, terza forza del campionato, cercherà altri tre punti a Civitanova.

Serie B maschile (girone E), decima giornata. San Severino Marche-Castelferretti 0-3, Potentino-Civitanova 3-2, Macerata-Ravenna 3-0, Loreto-Ferrara 3-1, Ancona-Forlì 3-0, Osimo-Rubicone 3-1. Ha riposato: San Marino.

Classifica: Ancona 24; Castelferretti 23; Osimo 22; Loreto e Ferrara 20; Macerata 15; Ravenna 10; San Severino Marche 9; San Marino 8; Potentino, Rubicone e Civitanova 7; Forlì 5.

Prossimo turno: San Marino-San Severino Marche, Ravenna-Potentino, Ferrara-Macerata, Castelferretti-Loreto (ore 18), Civitanova-Osimo (ore 18), Rubicone San Mauro Pascoli-Ancona (ore 17.30). Riposa: Forlì.