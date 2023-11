Derby deciso al tie break. Il Calenzano frena l’Ariete

L’Ariete perde al tie break il derby in trasferta contro Calenzano valido per il campionato di serie B2 nazionale femminile. Una sfida che sembrava ormai andare i direzione Pallavolo Prato, visto che al quinto set le ragazze di Nuti conducevano 4-8, ma alla fine è arrivata la beffa, con l’Emmegel a imporsi al quinto per 15-13. Eppure la partita era iniziata nel migliore dei modi per la capolista. Prato vince il primo parziale 20-25 e sembra potere controllare. Invece l’Emmegel al ritorno in campo reagisce e riequilibra i conti 25-19. Le fiorentine trovano ritmo e coraggio, e la diretta conseguenza è il sorpasso calenzanese per 25-22. La Pallavolo Prato comunque non demorde. Nel quarto set l’Ariete si riporta in vantaggio, controlla nei momenti complicati della frazione e allunga la sfida al tie break per 19-25. Qui l’inerzia sembra tutta pratese. Tanto che l’Ariete sale velocemente nel quinto per 4-8.

Qui l’Emmegel ha un moto di reazione: prima riequilibra i conti, poi si porta in vantaggio, conservandolo fino al 15-13 finale. In classifica la Pallavolo Prato scende in sesta piazza a tre lunghezze dalle capolista Rinascita Volley e Ius Pallavolo Arezzo. L’Ariete ha però anche un match ancora da recuperare, quindi teoricamente potrebbe con una vittoria tornare al vertice. Calenzano invece con questo successo sale a quota 7 punti, conquistando la nona piazza e allontanandosi dalla zona a rischio.