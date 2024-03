Derby ferrarese under 18 per l’approdo regionale

Si giocherà domenica 3 marzo alle 14.45 l’attesissima gara di qualificazione alla fase regionale del campionato provinciale di

under 18. Si affronteranno in campo le due compagini del Consorzio 4 Torri Pallavolo Ferrara, da un lato la Salvi Vivai allenata da coach Enrico Menini, dall’altro la Vivai Salvi Arancione allenata dal duo Roberto Bissacco-Luciano Marani. Una finale tutta Salvi Vivai che vede le ragazze ferraresi raccogliere i frutti della semina dell’annata 2023/2024. Un terreno fertile quello del Consorzio 4 Torri Pallavolo Ferrara, nato da soli 3 anni, ma che ha già visto sbocciare le proprie formazioni regalando una finale under 18 tutta di casa e ripetendo la bellissima

prestazione delle finali provinciali u18 dello scorso anno a Ostellato. Le due formazioni hanno avuto percorsi differenti, le ragazze di Roberto e Luciano non hanno lasciato alle avversarie nemmeno un set finendo la prima fase del campionato a punteggio pieno, più combattuto invece il girone delle ragazze di coach Menini anche grazie ad un’ottima antagonista come Copparo. Il gruppo allenato da Bussacco e Marani (prima Burrascano), ha giocato anche una parte in Serie D (compatibilmente con l’età delle atlete) e un’altra parte in Prima Divisione. Ciò ha permesso alle ragazze dell’Under 18 provinciale di intervallare le atlete in caso di partite nei giorni precedenti con le altre categorie per garantire dei turni di riposo. La stessa cosa ha avuto luogo anche nella formazione di coach Menini in cui

le atlete hanno preso parte alla Serie D dello stesso Menini e altre nella Prima Divisione sempre del Consorzio. Queste le parole di Roberto Bissacco: "La finale si terrà tra due squadre che fanno entrambe parte del Consorzio 4 Torri Pallavolo Ferrara. Ciò rappresenta un obiettivo raggiunto dallo stesso Consorzio in quanto le atlete sono guidate una parte da allenatori che allenano sia la prima divisione sia la serie D e stessa cosa

nell’altra".