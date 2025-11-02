Derby in serie B. Montebianco con Scandicci

Reduce dalla prima sconfitta dopo un anno e mezzo di imbattibilità (l’ultimo ko risaliva infatti al 7 aprile 2024, quando la Women Roma vinse 4-0 a Prato, per un totale di 38 partite consecutive), peraltro patita sul campo dell’Infinity, una delle due formazioni che stanno guidando la classifica del girone B della serie B femminile, il Montebianco Prato Calcio a 5 oggi al Pala Kobilica (inizio alle ore 18) se la deve vedere con il CF Scandicci in un derby nel quale cercherà subito il riscatto.

Partita comunque non semplice quella odierna, contro un avversario di rango che ha vinto entrambe i match fin qui disputati. Le altre gare della quarta giornata d’andata: Polisportiva 1980-Atletico Chiaravalle, Real Grisignano-Futsal Hurricane, Bo Ca Junior-Infinity Futsal Academy. Riposa Cus Pisa.

La classifica del girone B della serie B femminile: Bo Ca Juniors e Infinity Futsal Academy 9 punti; CF Scandicci e Montebianco Prato Calcio a 5 6; Polisportiva 1980 3; Real Grisignano e Atletico Chiaravalle 1; Futsal Hurricane e Cus Pisa 0.

Massimiliano Martini