Derby Via Ravegnana: Olimpia Teodora sfida Libertas Life 365 Forlì per la salvezza

In un campionato che ha dato con anticipo confortanti vantaggi sull’obiettivo salvezza (al quale, per dire il vero, manca ancora la benedizione dell’aritmetica, che potrebbe arrivare proprio oggi), l’Olimpia Teodora cerca motivazioni nel classico derby della Via Ravegnana che si gioca al Costa contro la Libertas Life 365 Forlì (inizio oggi 17, ingresso libero).

Le forlivesi, guidate dall’ex Biagio Marone, sono in un ottimo momento di condizione e di risultati (sei vittorie nelle ultime otto partite) e sono seste nella classifica che tiene conto solo del girone di ritorno. Ma devono ottenere ancora parecchi punti, nelle quattro partite rimaste, per completare la rimonta ed evitare la retrocessione, agganciando le formazioni che precedono, soprattutto Giorgione e Verona, che ultimamente hanno perso terreno.

Il coach ravennate Rizzi dispone di tutta la rosa e dovrà risolvere i ballottaggi fra Balducci e Gabrielli in posto4 e fra Bendoni e Fabbri al centro, con quest’ultima che ha recuperato dal problema alla caviglia. Probabili, comunque, anche gli ingressi delle altre giocatrici a disposizione, come è avvenuto spesso in stagione, soprattutto nelle tante partite lunghe, chiuse al quinto set, ben 10 sulle 22 giocate.

All’andata l’Olimpia colse, al Ginnasio di Forlì, la sua prima vittoria da 3 punti, avviando la fase migliore della propria stagione, che la portò dal decimo all’attuale quinto posto.

Marco Ortolani