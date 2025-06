Dilettanti. Mercato, continuano i movimenti estivi. Il Monturano Calcio pronto a rilanciarsi

Continuano serrati i movimenti di mercato nel panorama dilettantistico. Iniziamo dal Monturano Calcio pronto a rilanciarsi dopo la retrocessione in Promozione e dopo aver affidato la panchina ad Emanuele Poggi con Marco Pantone direttore sportivo. Diversi i movimenti già messi a segno di cui diversi nelle ultime ore. Ufficiale l’attivo del classe 2007 Giorgio Lattanzi proveniente dall’Ancona, stesso anno di nascita del difensore Alessandro Lama anche lui proveniente dal capoluogo dorico. Conferme importanti anche quelle di Marco Muzi e del classe 2006 Tommaso de Carolis. Inoltre la società ha comunicato il completamento dello staff tecnico con il ritorno una bandiera come Fabrizio Grilli nel ruolo di preparatore dei portieri, di Alessandro Romagnoli come preparatore atletico e di Mario Scorpecci come maggiatore.

Si muove con grande decisione anche il Capodarco Calcio, nuova denominazione della Futura 96, di fatto ripartita con un progetto assolutamente nuovo. Nelle ultime ore sono arrivate diverse ufficiali. Il centrocampista Cristiano Macchiati fresco di campionato vinto con la maglia dell’Usg Grottazzolina, Matteo Postacchini in arrivo dalla Cuprense mentre arrivano dalla Real Elpidiense il difensore Edoardo Morelli e il portiere Gianluca Seghetti. Doppio arrivo inoltre dal Petritoli con gli esperti Roberto Di Gennaro e Thiago Valle Indiani.

Quattro i volti nuovi ufficializzati dall’Invictus Rapagnano Grottazzolina che ha confermato anche in panchina mister Lorenzo Giuliani, dopo la discesa in Seconda Categoria. In entrata ecco il portiere Lorenzo Storelli dal Montefiore, il centrocampista Indrit Elezi dal Petritoli oltre agli attaccanti Simone Botticelli dal Montottone e dell’esperto Luca Bracciotti dal Real Elpidiense ma con un passato anche in categorie decisamente superiori.