Dimitrov "Consar, una tappa importante"

Hristiyan Dimitrov è il nuovo opposto della Consar Ravenna. Venticinque anni, bulgaro di Varna, debutterà in A2 dopo aver giocato per 3 stagioni in A3 a Parma, Fano (dove ha conquistato la promozione) e Sarroch, in Sardegna, dove ha rescisso il contratto per poter sposare la causa giallorossa. Globetrotter del volley europeo, in precedenza aveva giocato in Islanda, Germania, Belgio e Ungheria. Parla perfettamente la nostra lingua. A Ravenna è arrivato col connazionale Valchinov, protagonista a Macerata in A2.

Dimitrov, con quali aspettative ha intrapreso la nuova avventura a Ravenna?

"Siamo un gruppo giovane con ampi margini di miglioramento. Per quanto riguarda i risultati, la persona più adatta a rispondere a questa domanda è l’allenatore, ma sono sicuro che sfrutteremo comunque ogni partita per fare il meglio possibile".

Lei conosce molto bene il campionato di A3. Cosa si aspetta di trovare in A2?

"Il campionato di A2 è molto equilibrato. Ci sono tante ottime squadre e il livello è alto. Dovremo giocare ogni partita al massimo delle nostre possibilità".

Nelle ultime stagioni ha ottenuto risultati importanti, tanto da meritare la chiamata della Consar.

"Sì, quella di Sarroch in Sardegna è stata una bella esperienza. Purtroppo siamo usciti presto dai playoff. L’anno precedente a Fano, invece, abbiamo vinto i playoff, conquistando la promozione in A2".

Sul fronte personale, cosa rappresenta Ravenna nel suo percorso professionale?

"Ravenna costituisce un altro passo importante della carriera".

In pratica non si è mai fermato nel corso dell’estate.

"Sì, è vero, ho lavorato molto durante l’estate con la nazionale del mio Paese. Ci siamo allenati per 3-4 mesi molto intensamente. Sono stato sia col gruppo A, ovvero quello che ha preparato i Mondiali, sia col gruppo B".

Cosa si è portato dietro dell’esperienza estiva con la nazionale bulgara?

"Con la nazionale A ho avuto la possibilità di conoscere un tecnico italiano come Blengini e allenarmi con tanti giocatori top level, ovvero coi big che troviamo anche in Superlega. Con la squadra B il nostro allenatore era Francesco Mollo, che ho ritrovato a Ravenna. Anche quella è stata una bella esperienza, tra l’altro ci siamo tolti anche qualche bella soddisfazione, vincendo ad esempio il torneo disputato contro Macedonia e Svizzera".

Qual è il suo stato di forma?

"La forma è buona. Sono qua a Ravenna anche con Valchinov, mio compagno in nazionale".

Roberto Romin